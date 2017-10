Primeiro Plano abre inscrições para oficinas gratuitas

O Primeiro Plano - Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades abriu inscrições para as oficinas da edição 2017 do festival, que este ano acontece pela 16ª vez. As inscrições são gratuitas e abertas a todo o público, e os interessados podem escolher entre os temas “A Luz no Cinema”, “Atuação para Cinema” e “Direção de Arte”. As oficinas acontecem na Casa de Cultura da UFJF (Av. Rio Branco, nº3.372, Alto dos Passos) e são destinadas a estudantes e profissionais da área de comunicação, cinema e artes, amantes da sétima arte ou pessoas interessadas em aprender um pouco mais sobre esta área. As inscrições se encerram na sexta-feira, dia 20 de outubro, e podem ser feitas pelo link disponível no site do Festival. Caso o número de inscritos supere o de vagas, será realizada seleção de candidatos, que levará em conta exclusivamente a atividade principal (público alvo) e a descrição do interesse específico pela oficina escolhida.



Este ano, o Primeiro Plano acontece no Cinemais Alameda (Rua Morais e Castro, nº300, Alto dos Passos), de 23 a 28 de outubro. O festival, que vem sendo realizado de forma ininterrupta desde 2002, é a oportunidade que o público tem de assistir aos filmes que dificilmente seriam exibidos no circuito comercial de cinema. Dos 230 curtas inscritos este ano, foram selecionados os 54 filmes que vão participar das mostras competitivas (confira a lista), sendo 29 na Mostra Competitiva Regional e 25 na Mostra Competitiva Mercocidades. Além dos curtas e das oficinas, o Primeiro Plano exibe longas-metragens inéditos na cidade. Toda a programação é gratuita e será divulgada em breve.

CONHEÇA AS OFICINAS

• ATUAÇÃO PARA CINEMA

24 a 27/10, das 9h às 12h, na Casa de Cultural da UFJF - 20 vagas

Objetivo: A oficina consiste em um recorte desde o período de preparação, ensaio e filmagem de uma cena. Buscando um paralelo do atuar com experiências subjetivas, na tentativa de transformar sentimentos e sensações em algo prático e funcional.

Responsável: Rômulo Braga

É brasiliense e vive em BH desde dezembro de 1992, onde começou a atuar. Com formação em grupos de teatro da capital mineira, fez sua primeira participação no cinema em 2006 no filme “Mutum” da diretora Sandra Kogut. Recentemente estreou os filmes “Joaquim” de Marcelo Gomes e “Elon Não Acredita na Morte” de Ricardo Alves Júnior.

• DIREÇÃO DE ARTE PARA CINEMA

24 a 27/10, das 9h às 12h, na Casa de Cultura da UFJF – 20 vagas

Objetivo: Explicitar a importância do Diretor de Arte como um dos responsáveis, ao lado do Fotógrafo e do Diretor, pelos aspectos visuais e estéticos de um filme. Fornecer aos alunos uma noção geral sobre o processo de direção de arte para cinema, com enfoque no curta-metragem. A proposta é analisar e decupar junto com os alunos um roteiro de curta-metragem, de modo a apresentar de forma prática todo o processo de pré-produção de um projeto. Serão utilizados trechos de filmes e materiais de projetos realizados para exemplificar e auxiliar na discussão dos temas apresentados.

Responsável: Yves Moura

Nasceu no Rio de Janeiro em 1984. Formado em Cinema pela UNESA em 2008. É sócio da empresa Buendía Filmes. Atua no Mercado audiovisual como diretor e produtor de arte; tendo participado de inúmeros curtas-metragens, longas, filmes publicitários e videoclipes. Como produtor de arte participou da série “Acertos de Contas” de José Joffily, “Cê Faz o quê” de Julia Rezende a ainda da etapa brasileira de “Mister Maker Around the World”. Foi responsável pela direção de arte de diversos vídeos do canal PORTA DOS FUNDOS entre 2013 e 2015. Assina a direção de arte dos longas “O Último Virgem” de Rilson Baco e Felipe Bretas, “Paixão e Acaso” de Domingos de Oliveira, “1932 - a Medalha Esquecida".

• DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA – LUZ NO CINEMA: TEORIA E PRÁTICA

25 a 27/10, das 9h às 13h, Casa de Cultura da UFJF – 20 vagas

Objetivo: De onde vem a fonte de luz que ilumina a cena? Qual a sua natureza, direção, intensidade e temperatura de cor? Partindo destes questionamentos, trabalhar o conceito de luz em cinema, exemplificando com imagens e trechos de filmes. Abordar as funções de um diretor de fotografia em uma produção, desde a preparação até a finalização. Descrever equipamentos de iluminação, ilustrando com fotos. Destacar a importância do tratamento de cor. Realizar aula prática em três momentos: 1. montagem de luz inicial e demonstração de conceitos básicos, como exposição; 2. situação em externa dia e suas especificidades; 3. iluminação de um mesmo cenário interno com três variações de luz: manhã de sol, dia nublado e noite.

Responsável: Tiago Scorza

Formado em Cinema pela UFF, atua como diretor, diretor de fotografia e câmera. Dirigiu vários curtas, com destaque para “O Som da Luz do Trovão” e “Com os Pés na Cabeça”, e um longa, o documentário “O Gigantesco Ímã”. Como diretor de fotografia e câmera realizou, entre outros, os longas metragens “Copa 181”, exibido recentemente no Festival do Rio, e “Notas sobre Passion”, o especial para TV “Manual Prático da Melhor Idade”, e os premiados curtas “O Nome do Dia” e “Hooji”, além dos documentários “Clementina de Jesus”, “Vidas Extraordinárias”, “Luto como Mãe”, “L.A.P.A.” e “Memória para Uso Diário”. Operou câmera em séries para televisão como “Detetives do Prédio Azul”, “220 volts” e “Gentalha”. Em festivais e mostras de cinema participou de debates, mesas e como jurado. Ministra oficinas de Realização de Filmes e Direção de Fotografia. Sócio da produtora carioca Aiuru Filmes.

Para outras informações e dúvidas sobre as oficinas, entrar em contato pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .



O Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades é uma realização do Luzes da Cidade – Grupo de Cinéfilos e de Produtores Culturais, da Insensatez Audiovisual e da Universidade Federal de Juiz de Fora, por meio da emenda parlamentar da Deputada Federal Margarida Salomão, do patrocínio do Fundo Estadual de Cultura do Governo de Minas Gerais, contemplado no Programa Exibe Minas, com apoio da Prefeitura de Juiz de Fora/Funalfa.

Fonte: Assessoria