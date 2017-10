Última semana de inscrições para o Programa gratuito do Sistema FIEMG “Futuros Engenheiros”

Esta é a última semana de inscrições para as turmas do 1º semestre de 2018 do Programa Futuros Engenheiros. A iniciativa do Sistema FIEMG, através do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), SENAI e SESI, é gratuita e desenvolvida no modelo da qualificação profissional, com foco nas Indústrias e nos estudantes das áreas da Engenharia. As inscrições podem ser feitas até domingo, 22 de outubro, e o início das aulas está previsto para 22 de janeiro de 2018.



A metodologia aplicada no Programa permite aos estudantes aliar conhecimentos teóricos, práticos e simular a rotina de trabalho na Indústria. Uma possibilidade para o estudante universitário desenvolver suas competências técnicas e habilidades comportamentais para atuar na indústria com mais conhecimento e excelência.



O curso tem como público-alvo estudantes matriculados e frequentes do 5º ao 10º período (na data do início do curso) do ensino superior dos cursos das áreas da Engenharia Elétrica, Mecânica e afins, que residem e estudam na Zona da Mata. No conteúdo programático, o Programa contempla abordagens teóricas e práticas, visando atender às demandas do mercado de trabalho.



A iniciativa tem duração de cinco meses (400h) e início previsto para 22 de janeiro de 2018. Em Juiz de Fora, estão sendo oferecidas 60 vagas, no turno da manhã, nas áreas de Operação de processos em mecânica industrial (20 vagas), e Operação de processos de instalações elétricas (40 vagas). A carga horária é de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira. Para participar do Programa o estudante deverá ser aprovado no processo seletivo. Lembrando que o curso é gratuito para o universitário.



As aulas em Juiz de Fora acontecem na unidade SENAI CFP José Fagundes Netto, na Av. Rio Branco, 1219, Centro, próximo ao mergulhão. As inscrições vão até o dia 22 de outubro e devem ser feitas online.

Foto: Assessoria