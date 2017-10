Pólo Uninter-JF lança curso de graduação em Educação Física

O Centro Universitário Internacional (Uninter), referência em ensino a distância, apresentou em Juiz de Fora, no mês de setembro, uma novidade. O grupo, que já conta com mais de 20 anos de experiência, disponibilizou o curso de graduação em Educação Física (licenciatura e bacharelado) na modalidade EAD, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).



Com duração de quatro anos, o aluno tem acesso a conteúdo online e aulas 24 horas por dia, através de todas as plataformas, como tablet, celular e computador, onde quiser. Além disso, a Uninter oferece mensalidade acessível, R$349 por mês, durante todo o curso, e toda estrutura que permite conciliar a teoria e a prática. “Temos o polo de apoio presencial, onde o aluno encontra o tutor generalista, o tutor especialista. No laboratório da unidade o estudante pode estudar, fazer provas e, dentro da plataforma virtual, existe a tutoria virtual, com chats e fóruns, para que ele possa interagir. O pagamento do material didático já está incluso nas parcelas e o mesmo é entregue no polo da instituição. Temos aulas de campo e aulas práticas. A grade foi elaborada e o curso pode ser feito sem nenhum problema. Tudo é divido em módulos”, explica a gestora do polo Uninter de Juiz de Fora, Maria Dornellas.



De acordo com Maria, flexibilidade e oportunidades no mercado de trabalho são algumas das vantagens obtidas com o ensino a distância. “A aceitação dos profissionais no mercado de trabalho está cada vez melhor. Oportunidades estão surgindo, os gestores das empresas entendem que se trata de um profissional esforçado e com disciplina, que quer aprender. Outro benefício é que o estudante faz o seu tempo, consegue encaixar o estudo em sua rotina. Também, no fim do curso, não há diferença, pois no diploma não consta se a pessoa fez uma faculdade presencial ou a distância”, reforça.



Localizado na Rua Halfeld, nº619, dentro da Galeria Constança Valadares, Centro, o polo da instituição possui cerca de 700 alunos matriculados em mais de 40 cursos de graduação e 96 cursos de pós-graduação presenciais e a distância. As formas de ingresso ocorrem por meio da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou por vestibular, realizado na entidade e com resultado em até 24 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.uninter.com ou pelo telefone (32) 3212-0390.