Pais realizam campanha para arrecadar dinheiro para cirurgia da filha

Os pais de Alice Aparecida Melquíades Nascimento estão realizando uma campanha para arrecadar dinheiro para pagar a cirurgia que a menina precisa. Há cerca de um mês, a família foi surpreendida quando Alice, de nove meses, foi diagnosticada com dolicocefalia, fusão prematura dos ossos cranianos.



“O bebê costuma nascer com a cabeça um pouco estreita e com o passar do tempo vai arredondando. Ao longo das consultas de rotina da Alice, a pediatra vinha notando que a cabeça dela não vinha tomando esse formato arredondado”, contou a mãe da menina, Bianca Melquíades. “Na última consulta, no final do mês passado, a médica passou a mão na cabeça da Alice e notou que moleira dela tinha se fechado”, completou.



A médica encaminhou o caso da menina para um neuropediatra, para avaliação. “Clinicamente, ela estava bem e ele pediu os exames para averiguar. A tomografia detectou que era dolicocefalia, que é o fechamento precoce dessa fissura do crânio”, explicou a mãe.

A família recorreu à rede particular devido à urgência do caso, pois nesta quarta-feira, 18, Alice completa nove meses e, segundo o neurocirurgião, essa seria a idade ideal para que ela fosse submetida à cirurgia. “Ele disse que a única forma de tratamento seria cirúrgica. O SUS [Sistema Único de Saúde] não realiza este procedimento em Juiz de Fora e as cidades mais próximas são Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Além disso, teríamos que aguardar na fila”, falou Bianca ao contar que a família não possui plano de saúde e desde então tem tido muitas despesas para diagnosticar a menina.



Alice ainda não apresentou nenhuma seqüela devido à malformação. “Estamos correndo contra o tempo. Aguardar na fila do SUS seria difícil, pois o cérebro vai continuar se desenvolvendo e por conta da malformação vai ficar retido e não tendo como se desenvolver”, disse Bianca, ao relembrar que o cérebro desenvolve-se até um ano de idade da criança e que, em alguns casos, que ela pesquisou, a criança apresentou atraso motor e perda da visão.



A cirurgia da menina custará R$40 mil. “Infelizmente, não temos esse dinheiro, por isso nossos familiares deram a ideia da campanha, que tem sido divulgada nas redes sociais”, falou a mãe.



Para ajudar a família a quitar o procedimento de Alice, basta realizar uma doação na conta 1001809-9, agência 0428, no banco Bradesco. Para mais informações, ligue 98471-2767 (Bianca Melquíades) ou 98843-4686 (Carlos Eduardo Borges Nascimento) ou acione os familiares através das redes sociais.