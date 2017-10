PJF divulga primeiros resultados do processo seletivo para contratação de professores

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou os resultados do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor de libras surdo, libras ouvintes, intérprete de libras e braile (Edital nº 337-SARH - Secretaria de Administração e Recursos Humanos) para atuação no ano letivo de 2018. Os classificados devem, agora, aguardar convocação para a prova prática. Os resultados foram divulgados no Diário Oficial Eletrônico do Município da quinta-feira, 12, e podem ser conferidos nos links abaixo.

Libras surdo



Libras ouvintes



Intérprete de Libras



Braile

COORDENADORES PEDAGÓGICOS

A PJF também divulgou o resultado final do processo seletivo para contratação temporária de coordenador pedagógico, com atuação no ano letivo de 2018, na rede municipal (Edital nº 338-SARH – Secretaria de Administração e Recursos Humanos). Os classificados deverão aguardar convocação para contratação. O resultado foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município (Atos do Governo) na quinta-feira, 12, e pode ser conferido no link.

