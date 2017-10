Bombeiros combatem incêndio em 11 veículos de aterro do Demlurb

O Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora combateu, na tarde deste sábado, 14, um incêndio em veículos de um aterro do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), no bairro Salvaterra, zona Sul da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as guarnições foram acionadas por volta das 16h para uma ocorrência de incêndio em veículo automotor. Inicialmente ocorrência dava conta de três carros e um caminhão se incendiando e com risco de propagação.

No local verificou-se que 11 veículos foram atingidos. A guarnição debelou o incêndio com duas linhas armadas, e técnica de extinção por abafamento e jato compacto, conforme comportamento das labaredas, fazendo com que as chamas se extinguissem com a utilização de 5000 litros de água.

Dois caminhões da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) foram disponibilizados para reabastecimento da bomba, o que não foi necessário no momento. Os caminhões permanecem no aterro para observação, controle e isolamento da área afetada em caso de novas chamas.

Foi observado área de vegetação queimada, em outra data combatida, e é possível que o princípio de incêndio tenha se iniciado por causa natural tendo em vista a vegetação já seca e propícia pelo histórico.

Os veículos incendiados não eram do Demlurb. Eles foram encontrados abandonados ou em situação típica e seriam leiloados. A Polícia Civil já tinha dado baixa.

