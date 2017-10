Settra altera trânsito para eventos no domingo e na segunda-feira

A Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) alterará o trânsito neste domingo, 15, na região central, para realização de mais uma edição do “Bem Comum Lazer”, e nos bairros Granbery, São Mateus e Teixeiras, durante eventos religiosos. Na segunda-feira, 16, as modificações acontecerão no Bairu, por conta das festividades de Santa Edwiges.

Durante o “Bem Comum”, entre 6 e 13 horas, a pista central da Avenida Rio Branco, no trecho entre Rua Doutor Romualdo e Avenida Doutor José Procópio Teixeira, ficará interditada para o trânsito de veículos.

Devido a essa modificação, os ônibus que circulam no sentido Manoel Honório/Bom Pastor deixarão a faixa central no cruzamento com a Avenida Presidente Itamar Franco, devendo utilizar a lateral. Já no sentido Bom Pastor/Manoel Honório, os ônibus deverão retornar à pista central no cruzamento com a Rua Doutor Romualdo. Os pontos de parada na pista lateral serão em frente aos atuais da pista central.

Entre os bairros São Mateus e Granbery a Settra fará interdição parcial das 8 as 10 horas, no trajeto da “Caminhada do Terço dos Homens”. O cortejo sairá da Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Rua Santos Dumont, 215, seguindo pelas ruas Sampaio e Antônio Carlos, Avenida Barão do Rio Branco (pista lateral, sentido Centro/ Bom Pastor) e ruas Chanceler Oswaldo Aranha e São Mateus, até a Igreja de São Mateus.

No Bairro Teixeiras também haverá interrupção parcial do tráfego de veículos, durante procissão em honra a São Geraldo Magela. A caminhada religiosa terá início às 18 horas, saindo da Igreja São Domingos de Gusmão, na Rua Porfírio Barbosa de Albuquerque, 318, passando pela Rua João Moreira da Rocha, Acesso Sul, Rua Jesus Raymundo, Avenida Deusdedith Salgado e Rua Nair Furtado de Souza, até a Igreja Matriz de São Geraldo. A previsão é de uma hora de duração.

Na segunda-feira

Na segunda-feira, 16, as alterações serão no Bairro Bairu, para a festa de Santa Edwiges. Entre 5 e 22 horas haverá interdição total da Rua Doutor Alberto Vieira Lima, entre as ruas Américo Luz e Irmão Martinho. Às 19 horas será realizada procissão, com interdição parcial das vias no trajeto. O percurso terá início na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, na Rua Doutor Alberto Vieira Lima, esquina com Rua Américo Luz, passando pelas ruas Ribeiro de Abreu, Teodoro Coelho, Irmão Martinho e Doutor Alberto Vieira Lima, até a paróquia. A previsão é que termine às 20 horas.

