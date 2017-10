Bombeiros combatem incêndio em depósito de materiais recicláveis

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados na madrugada dessa sexta-feira, 13, para combater um incêndio em um depósito de materiais recicláveis. O local está situado entre as ruas Capitão Bicalho e Rua José Inácio Trindade, no bairro Vitorino Braga.



O depósito ocupa uma área de cerca de 200m² e por isso, os militares tiveram que combater as chamas pela Rua Capitão Bicalho, pois era de difícil acesso pela Rua José Inácio.



Guarnições de reforço foram acionadas e a corporação gastou 15 mil litros de água no combate a chamas, que durou cerca de 4h.



Defesa Civil, Polícia Militar estiveram no local realizando os procedimentos decorrentes. A Cemig também foi acionada devido aos danos na rede elétrica e o risco de rompimento de cabos.