Incêndio é provocado por telefone que estava carregando na tomada

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã dessa sexta-feira, 13, para atender a um incêndio em residência no bairro Santa Cruz, zona Norte. Segundo informações da assessoria da corporação, um curto circuito provocado por celular conectado a tomada, teria sido a causa do incêndio.



“O incêndio começou em um quarto no andar de baixo. Queimou a cama, material que estava embaixo dela, o criado e embaixo do guarda-roupa”, disse a tenente Priscila Adonay, assessora de comunicação do Corpo de Bombeiro.



De acordo com a militar, como as janelas estavam fechadas, a fumaça “subiu” a escada a procura de um lugar para sair. “Mãe e filho [50 e 10 anos] acordaram com a fumaça e tentaram descer, mas não conseguiram descer devido a falta de visibilidade no patamar de baixo. A mulher abriu a janela e pediu socorro. Os vizinhos ajudaram o menino sair pela janela e colocaram uma escala para resgatá-la”, relatou.



Os militares fizeram o rescaldo do local e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) pela equipe do Samu.