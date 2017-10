Settra interdita trânsito para festividades de Nossa Senhora Aparecida e outras celebrações

A Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) interditará nesta quinta-feira, 12, vias nos bairros Santa Luzia, Marilândia, Nossa Senhora Aparecida, São Dimas, Araújo, Santa Terezinha e Manoel Honório, em virtude da realização de eventos religiosos.



No Bairro Santa Luzia, as vias terão interdição parcial a partir das 8h30, para a procissão da Paróquia de Santa Luzia, que terá início na Avenida Ibitiguaia, nº440, e seguirá pela Avenida Santa Luzia, passando pelas ruas Humberto Berzoine e Braz Antônio Falco até a Comunidade de Nossa Senhora Aparecida.



No roteiro da volta do cortejo, às 17h30, as ruas Braz Antônio Falco, Humberto Berzoine, Doutor Aloísio Muniz e José Nunes Leal, Avenida Santa Luzia e Rua Ingrácia Pinheiro, até a matriz de Santa Luzia, estarão parcialmente fechadas.



No Bairro Marilândia, das 14h às 15h, as vias que fazem parte do percurso da carreata da Comunidade de Nossa Senhora da Rosa Mística também serão interditadas parcialmente ruas das Esmeraldas, 135, Acácio Alves Alvim, Otília de Souza Leal, Alameda dos Ipês, Nestor Vasconcelos Neto, Alameda dos Otis, Natal, Brasília, Florianópolis, Cuiabá, Maceió, Porto Alegre, das Petúnias, das Margaridas, dos Pinheirais, das Hortênsias, das Rosas, Otília de Souza Leal, Acácio Alves Alvim, das Marcassitas e das Esmeraldas, em direção à comunidade.

DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA



Outra procissão, também em honra de Nossa Senhora Aparecida, passará pelas ruas dos bairros São Dimas, Santa Terezinha, Manoel Honório e Nossa Senhora Aparecida. O trajeto terá início no estacionamento do Shopping Jardim Norte e seguirá pelas avenidas Brasil (margem direita), Barão do Rio Branco (sentido Centro/Bairro) e Benedito Governador Valadares, ruas Estevão de Oliveira e Nossa Senhora Aparecida, até a igreja do bairro homônimo. Todas estas vias serão interditadas parcialmente a partir das 16h45. A previsão é de que a procissão acabe às 19h.



Além disso, a Settra atuará na realização da festa de Nossa Senhora Aparecida, no bairro homônimo. Das 5h30 até as 20h haverá a interdição total da Rua Nossa Senhora Aparecida, entre as ruas Antônio Meurer e Carmela Dutra. Por conta disso, serão feitos os seguintes desvios no trânsito:

- Sentido Centro/bairro: ruas Capitão Bicalho, Antônio Meurer, Carmela Dutra e Nossa Senhora Aparecida.

- Sentido bairro/Centro: ruas Nossa Senhora Aparecida, Carmela Dutra, Antônio Meurer e Capitão Bicalho.



As linhas 400, 402 e 403 do transporte coletivo urbano também terão mudanças temporárias de itinerário.

"CARREATA DA INTERSEÇÃO"



A Settra controlará o trânsito da "Carreata da Interseção", Bairro Araújo, a partir das 17h, com intervenções parciais no trajeto, que sairá da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua Eugênio de Montreuil, nº100, e seguirá pela Rua Maria Eugênia e Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, até o trevo de acesso à Rua Antônio Simão Firjan, retornando pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek e Rua Inês Garcia, até a Rua Evaristo da Veiga, voltando pela Rua Inês Garcia, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Rua Martins Barbosa, Avenida Pedro Timponi, ruas Henrique Dias, Diogo Álvares e Tomé de Souza, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Rua Maria Eugênia, e retornando pela Rua Eugênio de Montreuil, até a igreja. A previsão de término é às 18h.

Fonte: Assessoria

