Morre ex-editor do Diário Regional, Luiz Antônio Magri

O ex-editor do Diário Regional, Luiz Antônio Magri, faleceu nessa terça-feira, 10, devido a decorrências de problemas cardíacos. O corpo foi velado na capela 2 do Cemitério Municipal durante essa terça. O sepultamento será realizado nesta quarta-feira, 11, no mesmo local.



Antes de integrar a equipe do jornal, Magri trabalhou como repórter policial por dez anos. Em novembro de 1994, após quatro meses do início das atividades do Diário Regional, o jornalista entrou na equipe a convite do fundador do jornal, Josino Aragão.



Na edição de 20 anos do Diário Regional, Magri relembrou o seu período na redação do jornal. “Mesmo que minha memória já não me permita lembrar ao certo quando, algum tempo depois comecei a colaborar como editor, selecionando pautas e revisando matérias, até ter a chance de direcionar as atividades da editoria ‘Geral’, o que representou uma nova guinada em minha carreira como jornalista. [...] E foi exatamente essa guinada, um dos aspetos que fez da experiência do jornal tão única”.



Magri permaneceu no Diário Regional por cerca de 16 anos e saiu quando se aposentou. Aos 69 anos, ele deixou esposa e um casal de filhos.



O Diário Regional lamenta pela perda do grande profissional e presta solidariedade aos familiares.