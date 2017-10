Campanhas arrecadam brinquedos para doação

Ainda dá tempo de deixar o dia dos pequenos mais alegre. O Instituto Maria, organização social pública, sem fins lucrativos, que atende, em regime socioeducativo, crianças em situação de vulnerabilidade social está recolhendo brinquedos para tornar o “Dia das Crianças”, comemorado nesta quinta-feira 12, especial!



As doações de brinquedos e livros, novos ou usados, desde que estejam em bom estado, podem ser realizadas em quatro pontos de coleta da cidade: Jack Melt Cascatinha: Av. Paulo Japiassu Coelho, nº670 - Cascatinha (de 17h às 22h, terça a domingo); Jack Melt Centro, Rua Santo Antônio, nº1186 - Centro (de 17h às 22h, todos os dias); Kojio Comunicação, Rua Dom Viçoso, nº242 - Alto dos Passos (de 9h às 18h, de segunda a sexta) e na sede do Instituto Maria, Rua São Mateus, nº1001 - São Mateus (de 9h às 16h, de segunda a sexta). A data limite para doação é o Dia das Crianças.



“A campanha é para alegrar as crianças, que geralmente não tem nada em casa, principalmente, brinquedos. No período que elas passam por aqui, elas têm todas as refeições, o que acarreta em economia e sossego para os pais”, afirma Vânia Derby Dutra, presidente da instituição.



Cerca de 145 crianças matriculadas no instituto serão beneficiadas com os brinquedos. A entidade também aceita outros tipos de doações, que são destinadas aos cuidados das crianças carentes dentro da escola. Os interessados podem entrar em contato através do telefone (32) 3232-2090.

PROJETO CRISTO AJUDA



O Projeto Cristo Ajuda, organização sem fins lucrativos que atua na divulgação e arrecadação de doações para instituições de Juiz de Fora, também está realizando uma campanha para angariar brinquedos, livros e jogos de alfabetização.



Um dos pontos de coleta é a padaria Bom Brasileiro, do empreendedor Helio Zechini, que ano passado, por iniciativa própria, arrecadou 70 brinquedos que foram doados à crianças carentes. "Eu me emocionei bastante. Falo que a gente acha que está ajudando e, na verdade, a gente sai de lá mais ajudado e começa a valorizar as pequenas coisas", confessa Helio, ressaltando ainda a emoção de ver as próprias crianças doando os brinquedos para quem mais precisa.



Os interessados em ajudar podem entregar as doações, até às 12h desta quarta-feira, 11, nas lojas da Bom Brasileiro, nas Ruas Santo Antônio, nº530 e Braz Bernardino, nº105, loja 97.