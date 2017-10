Coral da PM leva música e alegria aos pacientes da ASCOMCER

Levar alegria e o sentimento de que é preciso continuar lutando. Com essa proposta, o coral da Polícia Militar (PM), através do Programa Visita Acolhedora (Provac), se apresentou na sede da Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer (ASCOMCER), na tarde dessa terça-feira, 10. A apresentação também contou com a presença do grupo “Doutores do amor”, projeto encabeçado por Gilmara Delmonte, criadora da boneca Miloca, que, por onde passa, dissemina alegria e amor.

Ao som das músicas “É preciso saber viver”, composta por Roberto Carlos e Erasmo Carlos, e “Aquarela”, de Toquinho e Vinícius de Moraes, os corredores do hospital, geralmente vazios e silenciosos, sossego necessário para a recuperação dos pacientes, foi tomado por vozes que encantam, por músicas que acalmam e por mensagens emocionantes. Aos poucos, os funcionários foram aparecendo, os pacientes saindo dos quartos e o ambiente sereno e triste se tornou um lugar contagiante.

“É muito bom sentir o carinho, ver os pacientes sorrindo e isso faz um bem para a gente que não tem preço. Vale mais que tudo. É a maior alegria saber que alguém, que está passando por um momento difícil, nos aguarda ansiosamente”, relatou Gilmara.

A “doutora da alegria”, que há 22 anos “perambula” por várias instituições da cidade, ressaltou o sentimento de participar desse momento. “Eu lido todos os dias com a morte, com a tristeza, o sofrimento, pessoas que vejo hoje e não sei se vou ver amanhã, sorrisos tristes, olhares alegres, mas que, muitas das vezes, não podem falar, comer, respirar, e levar esse entusiasmo, essa oportunidade de rir mais uma vez, é gratificante", confessou emocionada. "Quando estamos lá fora, esquecemos que existe um mundo aqui dentro, que também precisa de atenção. Aqui a gente observa mães que abraçam seus filhos e não sabem se vão fazer isso novamente, jovens que tinham sonhos e que agora lutam pela vida e que queriam estar lá fora. Através dessas experiências é que a gente vê o quanto a vida é boa e deve ser valorizada”, complementou a coordenadora da Organização Não Governamental (ONG), que, atualmente, conta com cerca de 40 voluntários e, de domingo a domingo, atende a cerca de cinco mil leitos de hospitais e asilos de Juiz de Fora e região.

O assessor de comunicação da 4ª Região da PM, major Marcellus Machado, explicou que o Provac tem o objetivo de fomentar a cidadania, a sensação de segurança e aproximação com a cidade de bem. Um dos aspectos para que a ASCOMCER fizesse parte da agenda foi o “Outubro Rosa”, mês de conscientização para prevenção do câncer de mama. “Viemos para trazer alegria, conforto e, acima de tudo, conscientizar sobre uma causa tão importante e valorosa para a mulher. Além disso, é o resgate do civismo, daquelas antigas aulas de educação moral cívica, que vai aproximar o policial da população”, afirmou.

Outras instituições receberão a visita do coral da polícia a partir da próxima semana. As entidades também podem solicitar através do e-mail p54rpm2gmail.com ou pelos telefones (32) 3313- 6272 ou (32) 3313-6271.