Aumento na passagem de ônibus já está em vigor

O novo valor da tarifa de ônibus, R$3,10, já está em vigor, assim como o do bilhete único, que passou para R$4,65. O decreto que autoriza o reajuste da passagem em 12% foi sancionado pelo prefeito Bruno Siqueira e publicado no Diário Oficial do Município no último dia de setembro, 30.



No texto, o poder Executivo argumenta que “a atualização do preço da passagem é o único meio capaz de assegurar a continuidade, boa qualidade dos serviços públicos prestados aos usuários e o equilíbrio econômico-financeiro do sistema".