Inscrições para a Feira de Ciências da UFJF terminam nesta quarta

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) realiza no dia 25 de outubro a 28ª edição da Feira de Ciências do Departamento de Física da instituição. O intuito é atrair estudantes da Educação Básica para as áreas técnico-científicas.



“A feira é muito interessante e a gente fica feliz de poder realizá-la. Nós já recebemos 600 alunos de várias faixas etárias”, disse o chefe do Departamento de Física da UFJF, Maikel Ballester. “Nossa missão, como professor, é que eles gostem de estar no ambiente universitário. Já ouvi alunos comentando que nunca estiveram no campus e não sabiam o que era feito na Universidade”, completou o professor universitário, em entrevista ao programa Mesa de Debates.



A ação oferece às escolas públicas e privadas de Juiz de Fora e das cidades da região a oportunidade de exibir seus trabalhos e a chance dos alunos participantes conheceram a UFJF e as possibilidades de carreira cientifica. “Os estudantes participam de uma maneira lúdica. Eles não seguem um roteiro, vão porque querem. Temos alunos formados na Universidade que dizem que o primeiro contato com a instituição foi visitando a feira”, afirmou Ballester.



Em 2016, a instituição recebeu cerca de 100 experimentos, realizados por 500 alunos de 20 escolas. “Na parte da manhã, eles vão visitar o laboratório de ensino. Além disso, os mais velhos poderão visitar o de pesquisa também. A apresentação dos trabalhos será na parte da tarde”, explicou o professor.

AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO



A exposição dos experimentos, produzidos pelos alunos, será dividida em três categorias: A., destinada às turmas até o 5º ano do Ensino Fundamental; B., do 6º ao 8º ano do Fundamental; e C., que vai do 9º ano do Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio ou Técnico.

“Os trabalhos serão avaliados de acordo com a faixa etária, o nível de ensino e o grau de complexidade do projeto”, disse Ballester. Os três melhores de cada categoria serão contemplados com premiações, assim como os professores orientadores do projeto.



“Os alunos mais velhos poderão ganhar uma bolsa de Iniciação Científica Jr, devido ao apoio do CNPq ao evento. E o estudante que ficar em primeiro lugar vai representar a UFJF na Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (Febrace)”, explicou. A bolsa de iniciação científica tem duração de 11 meses.



“O objetivo maior não é criar um campeão da feira. Queremos que os participantes voltem para casa e pensem ‘ hoje, eu conheci a UFJF, mais sobre ciência e eu quero estudar física, matemática ou engenharia’. A importância desse incentivo inicial é porque muito provavelmente esse anseio pelo conhecimento você vai ter na primeira fase do ensino”, frisou o chefe do Departamento de Física da UFJF.



As inscrições estão abertas e podem ser realizadas, pelos professores ou diretores das escolas, no formulário disponível no site do evento, até a próxima quarta-feira, 11. Feito isso, o restante da inscrição deve ser concluída por e-mail. Cada escola poderá concorrer com até 10 trabalhos, de temas livres.