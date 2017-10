PJF divulga novos beneficiários do Programa Bolsa Família

O Departamento de Transferência de Renda (DTR), da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), divulgou, nesta sexta-feira, 6, os 232 novos beneficiários do programa "Bolsa Família", incluídos em outubro. Atualmente, mais de 13 mil famílias participam do programa.



Para receber o benefício, os contemplados deverão ir até a agência da Caixa Econômica Federal, que fica na Avenida Rio Branco, nº2.340, Centro, portando o Número de Inscrição Social (NIS) e documento com foto. O calendário de pagamentos do Bolsa Família está disponível no site da Caixa.



Interessados em participar do Programa Bolsa Família que não sejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS), na Rua Halfeld, nº450, 4º andar, Centro, levando original e cópia dos seguintes documentos:

- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e título de eleitor de todos os adultos da casa;

- Carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), comprovante de aluguel ou moradia cedida;

- Carteira de trabalho de todos os adultos da casa;

- Certidão de nascimento das crianças da casa;

- Comprovante de renda (contracheque, declaração ou extrato bancário);

- Conta de luz ou telefone;

- Declaração escolar.

Além do Bolsa Família, com o CadÚnico, a família poderá ter acesso a descontos na conta de luz e água, além de poder efetuar inscrição no Curso Preparatório para Concursos (CPC). Para tirar dúvidas ou obter informações referentes ao programa Bolsa Família, o telefone de contato é o 3690-8467.

Confira aqui a lista de novos beneficiários.

Fonte: Assessoria