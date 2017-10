Cadastramento para creches públicas e conveniadas tem início na segunda-feira

Tem início na segunda-feira, 9, o cadastramento para o serviço de creches em 2018. As famílias que buscam vaga nas instituições públicas ou conveniadas à Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) devem ficar atentas ao prazo, que vai, impreterivelmente, até 10 de novembro. As inscrições, que não são garantia de vaga, são para crianças de zero a 3 anos e 11 meses de idade.

O edital foi publicado pela Secretaria de Educação (SE) na quinta-feira, 28 de setembro, no Atos do Governo, incluindo as 46 creches públicas e conveniadas. O cadastro deverá ser feito no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), de acordo com sua área de abrangência. Caso a criança já tenha sido inscrita, mas não tenha sido contemplada com a vaga até 29 de setembro de 2017, os responsáveis deverão retornar ao Cras e realizar um novo cadastramento para 2018.

Os interessados deverão levar os seguintes documentos (original e cópia): comprovante de residência, documento de identidade do responsável pela criança e de todos os adultos da casa, certidão de nascimento de todas as crianças e adolescentes residentes da casa (de zero a 17 anos), laudo médico para crianças com deficiência ou neoplasia e comprovante de renda de todos os maiores de 18 anos da casa.

Também deverão ser apresentados os documentos originais da guarda formal da criança, caso não seja o pai ou a mãe a fazer o cadastro, o comprovante de matrícula na creche, caso a criança já tenha irmão frequentando a mesma creche, o Número de Inscrição Social (NIS) da criança e a declaração escolar de mãe adolescente matriculada em escola pública (se for o caso).

As crianças que já estão matriculadas nas creches terão a vaga garantida automaticamente para o próximo ano. Para isso, os responsáveis legais pela criança deverão comparecer à creche para efetuar a renovação da matrícula.

As creches oferecem atendimento em tempo integral de, no mínimo, sete horas diárias. Atualmente, a rede municipal atende mais de 4.650 crianças matriculadas nas 46 creches públicas e conveniadas.

A classificação segue critérios de vulnerabilidade social. Dúvidas podem ser esclarecidas na SE, pelos telefones 3690-7721 e 3690-7995.

Fonte: Assessoria