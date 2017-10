Ônibus urbano cor de rosa começa a circular neste sábado em Juiz de Fora

A luta contra o câncer de mama em Juiz de Fora vai ter um reforço especial a partir deste sábado, 7. Um ônibus urbano todo adesivado na cor rosa começará a circular pela cidade. A iniciativa da Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e da empresa Ansal, integrante do Consórcio Via JF, com apoio do “Bem Comum”, projeto da Secretaria de Comunicação Social (SCS), faz parte das atividades do Outubro Rosa.

Em princípio, o coletivo vai transportar os passageiros da linha 211 – Rio Branco. A intenção, ao circular pela via de maior fluxo da cidade, é garantir grande visibilidade à campanha, de forma que o maior número de pessoas seja impactado e adote medidas de prevenção ao câncer de mama.

De acordo com o titular da Secretaria de Transporte e Trânsito, Rodrigo Tortoriello, o apoio ao Outubro Rosa é muito importante e o cuidado com a saúde deve ser uma preocupação de todos os segmentos da sociedade. “Este ano estamos entrando na campanha e a ideia é utilizar o veículo como um alerta para a sociedade, principalmente, as mulheres, que devem realizar o exame e se proteger contra esta doença”.

Na próxima semana, o “Bem Comum” vai realizar ações de conscientização no coletivo, amplificando ainda mais a campanha do Outubro Rosa.

Fonte: Assessoria