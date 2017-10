Servidores Públicos Municipais realizam paralisação nesta sexta-feira

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora (Sinserpu-JF), realiza uma paralisação nesta sexta-feira, 6. O sindicato convocou os trabalhadores para uma Assembléia na Praça da Estação para a manhã desta sexta. Além do Sinserpu, outros sindicatos também participam do movimento, como, por exemplo, o Sindicato dos Professores (Sinpro), Sindicato dos médicos, dos arquitetos e dos engenheiros. A reunião desses sindicatos forma o Fórum Sindical de Servidores Municipais de Juiz de Fora.

As principais reivindicações do movimento dizem respeito às questões salariais e de condições de trabalho.

O grupo reivindica reajustes salariais, que segundo eles, não tiveram o valor corrigido pelo índice inflacionário. Alertam também para o fato da Prefeitura não ter sinalizado as recomposições das perdas anuais.

Outro ponto questionado pelos sindicatos é o decreto que permite a alteração do pagamento do último dia do mês para o quinto dia subseqüente.

O fórum também busca mais agilidade da Prefeitura em relação à homologação de concursos internos e a realização de exames prometidos que nunca se cumprem.

Além de buscarem mais condições de trabalho. De acordo com o Sinserpu, faltam Equipamento de Proteção Individual (EPI), uniformes e insumos em setores onde os trabalhadores da classe atuam.

A Coordenadora Geral do Sinpro, Cida Oliveira, afirma que o movimento é importante “para mobilizar os trabalhadores da classe, alertar-los e buscar mais atenção por parte da Prefeitura”. Ela também pede apoio da população, solicitando que “dêem apoio ao movimento, pois não se trata apenas de questões salariais, mas também de serviço público de qualidade para a população de Juiz de Fora”, finaliza.

O Fórum Sindical de Servidores Municipais de Juiz de Fora encaminhou diversos ofícios à Prefeitura da cidade, a fim de agendar reuniões. Na tarde desta quinta-feira, 7, receberam um ofício de resposta da Prefeitura, marcando uma reunião para a próxima quarta-feira, dia 11, às 17h30.