Católicos celebram Nossa Senhora do Rosário neste final de semana

A Igreja Católica celebra Nossa Senhora do Rosário neste sábado, 7. A festa foi instituída pelo Papa Pio V em 1571, quando celebrou-se a vitória dos cristãos na batalha naval de Lepanto. Nesta batalha os cristãos católicos, em meio à recitação do Rosário, resistiram aos ataques dos turcos otomanos vencendo-os em combate. Porém, segundo o padre Jorge Luís Duarte, vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, a devoção iniciou-se no século VIII.



Os monges anacoretas usavam pedras para contar o número das orações vocais. “Como o povo não tinha conhecimento em latim, para ser realizada a recitação do Saltério, os monges começaram a ensinar o povo a rezar o Pai Nosso, enquanto era recitado o Salmo”, explicou o vigário. Para a contagem, o Doutor da Igreja São Beda, o Venerável, havia sugerido a adoção de vários grãos enfiados em um barbante.



“Já a devoção a Nossa Senhora do Rosário, começa com São Domingos no século XIII. A partir da aparição de Maria, que lhe indicou o Rosário como arma de conversão, ele começou a difundir a fé no Rosário para que as pessoas conseguissem alcançar a vitória no combate aos hereges por meio da oração”, esclareceu.



Conforme o padre, Nossa Senhora do Rosário não é protetora de uma causa específica. “A fé no Rosário é difundida como contemplação. É preciso que rezemos fazendo que a nossa fé esteja presente”.

PROGRAMAÇÃO



A Paróquia Nossa Senhora do Rosário iniciou a celebração na quarta-feira, 4, com missa e o primeiro dia do tríduo. As festividades continuam no final de semana. Confira a programação:

JUIZ DE FORA

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Bairro Granbery

*A Matriz fica na Rua Santos Dumont, 215 – Granbery

De 4 a 6 de outubro – Tríduo

19h30 – Missa

Dia 7 de outubro – Sábado – Dia de Nossa Senhora do Rosário

8h30 – Terço Meditado

10h – Missa dos devotos e bênção do terço

12h – Almoço

*Convites à venda na secretaria paroquial.

18h – Missa solene e procissão luminosa pelas ruas do bairro

Dia 8 de outubro – Domingo

8h – Missa

10h – Missa com as crianças da catequese paroquial

12h - Almoço

*Convites à venda na secretaria paroquial.

15h – Show de prêmios no salão paroquial

19h – Missa com a juventude da paróquia

*Nos dias 7 e 8 de outubro, a partir das 16h, haverá Festa das Nações, com comidas típicas – Italiana, Árabe e Brasileira.

Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Rosário de Minas (Distrito de Juiz de Fora)

*A Matriz fica na Praça da Matriz, s/nº – Centro

Até 6 de outubro – Novena

19h30 – Missa com bênçãos especiais

*No dia 6, haverá festa externa na Praça da Matriz com músicas, barraquinhas e show de prêmios.

Dia 7 de outubro – Sábado – Dia de Nossa Senhora do Rosário

7h – Caminhada Mariana da Forania Nossa Senhora da Conceição saindo de Valadares

10h – Confraternização com café comunitário na Escola Municipal Professora Helena Antipoff

12h – Almoço beneficente

14h – Show de prêmios

18h – Missa solene com coroação e a participação da Banda de Música Santa Cecília, de Lima Duarte/MG

*Após a celebração, haverá funcionamento de barraquinhas, show de prêmios, leilões e prendas.

Dia 8 de outubro – Domingo

5h – Alvorada com a Banda de Música Santa Cecília

8h – Cavalgada saindo de Valadares, Palmital e Buieé em direção à Matriz, onde haverá bênção dos cavalos e cavaleiros e distribuição de água e sal bentos para os participantes

14h – Procissão de Nossa Senhora do Rosário, seguida de missa solene

14h30 – Missa com os produtores rurais e bênção dos ícones que ganharam em visita missionária

16h – Leilão de gado, seguido de música com a Banda Santa Cecília, barraquinhas, show de prêmios e leilão de prendas

20h – Queima de fogos

INTERIOR

Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Bocaina de Minas/MG

*A Matriz fica na Rua Joaquim Domingues Maciel, 13 - Centro

Até 6 de outubro – Novena

18h – Terço

19h – Missa

Dia 7 de outubro – Sábado – Dia de Nossa Senhora do Rosário

10h – Terço dos Homens

11h30 – Procissão e missa solene

13h – Almoço e leilão de cestas

18h – Terço das Mulheres

19h – Missa festiva

Capela Nossa Senhora do Rosário - Belmiro Braga/MG (pertencente à Paróquia Santa Ana)

*A capela fica na Praça Getúlio Vargas, 4 - Centro

De 4 a 6 de outubro - Tríduo

Dia 4 de outubro – Quarta-Feira

19h - Novena de Nossa Senhora Aparecida

Dia 5 de outubro – Quinta-Feira

18h - Adoração

19h - Missa com Novena de Nossa Senhora Aparecida e Bênção com o Santíssimo

Dia 6 de outubro – Sexta-Feira

19h - Missa com Novena

Dia 7 de outubro – Sábado – Dia de Nossa Senhora do Rosário 14h - Show de Prêmios

19h - Missa com Novena de Nossa Senhora Aparecida, em seguida procissão luminosa até a Matriz Santa Ana

Capela Nossa Senhora do Rosário - Lima Duarte/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A capela fica na Praça Juscelino Kubitschek, s/nº - Bairro Travessa do Rosário

Dias 5 e 6 de outubro – Quinta e Sexta-feira

19h – Missa

Dia 7 de outubro – Sábado – Dia de Nossa Senhora do Rosário

17h – Missa seguida de procissão

Capela Nossa Senhora do Rosário - Santa Rita de Jacutinga/MG (pertencente à Paróquia Santa Rita de Cássia)

*A capela fica na Praça José Marinho de Araújo, 99 - Bairro Nossa Senhora do Rosário

De 1º a 31 de outubro – Mês do Rosário

19h – Terço

*Às quartas-feiras e domingos, a oração do terço será realizada às 15h.

Dia 7 de outubro – Sábado – Dia de Nossa Senhora do Rosário

19h – Procissão seguida de missa

*Após a celebração, haverá funcionamento de barraquinhas e leilão de prendas.