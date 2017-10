Dupla armada assalta joalheria na zona Sul

Uma joalheria localizada dentro de um supermercado na zona Sul de Juiz de Fora, foi assaltada por volta das 19h desta quarta-feira, 4. De acordo com apurações iniciais, dois homens armados entraram no estabelecimento, renderam os funcionários, quebraram as vitrines e roubaram diversos relógios e objetos de valor.



O segurança do estabelecimento não reagiu e os assaltantes fugiram pelo pátio do supermercado, onde um carro estaria dando apoio para fuga.



A Polícia Militar está no local para fazer o registro da ocorrência e realizar buscas na região.