Inscrições para o Conservatório Estadual de Música terminam nesta sexta

As inscrições para ingresso no Conservatório Estadual de Música Haidée França Americano terminam nesta sexta-feira, 6. Há vagas disponíveis para o curso de Educação Musical, com duração de nove anos, e curso de Formação Profissional, de três anos.



De acordo com a diretora da instituição, Rizzia Medeiros, as crianças que vão ingressar no 1º ano devem ser nascidas entre janeiro de 2010 e dezembro de 2012, e são 640 vagas abertas. “O único critério é a idade, ou seja, os mais velhos têm preferência. Além disso, 60% das vagas serão destinadas aos alunos da rede pública de ensino e 40% para alunos da rede particular”, explicou.



Já para as vagas remanescentes, os alunos serão inseridos na turma de acordo com o teste de aptidão. “Para crianças de 9 a 10 anos são 30 vagas; entre 10 e 13 anos, 35 vagas; e para os adolescentes a partir de 12 anos, são 50 vagas. Vale lembrar que todos farão o teste de aptidão”, disse Rizzia.



Todos os alunos aprovados ingressarão no curso de Formação Profissional, pois segundo a diretora do Conservatório, não há limite de vagas. “O aluno concluinte terá diploma de curso técnico em diversos instrumentos, entre eles, o canto. Poderá atuar como professor do instrumento de sua preferência, inclusive, no próprio Conservatório”, ponderou.

INSCRIÇÃO



Os interessados deverão comparecer na secretaria do Conservatório, que funciona de 8h às 11h e de 14h às 17h. A senha será entregue às 10h e às 16h e o único documento necessário é a certidão de nascimento ou identidade, não é preciso levar uma cópia.

“Qualquer criança, dentro da faixa etária, pode se inscrever. É necessário estar matriculado na escola regular, exceto para os maiores que já tiveram concluído o Ensino Médio. Para se matricular no curso Profissionalizante tem que ser maior de 14 anos e estar matriculado no ensino médio regular, ou já ter concluído”, disse a diretora do Conservatório.



Atualmente, a instituição atende 2.600 crianças e adolescentes. “O Conservatório é uma escola de música de ensino público e gratuito. Minas Gerais é o único Estado que possui 12 Conservatórios de Música mantidos pelo poder público”, ressaltou Rizzia.

A instituição está situada na Rua Batista de Oliveira, nº 377, Centro. “Qualquer dúvida poderá ser esclarecida na própria secretaria do Conservatório”, falou.

EXPERIÊNCIA



Pedro Duarte Borges, 11 anos, iniciou seu estudo de violão no Conservatório este ano. “Eu estou gostando daqui. Acho a música interessante e necessária”, disse o menino.



Mesmo que ainda não pretende seguir a carreira musical, Pedro encara as aulas como as de outras disciplinas curriculares. “A gente estuda matemática, português, então, eu vejo a música como uma matéria. Além de ser divertido também”, falou o aluno, que pretende estudar outros instrumentos na instituição.