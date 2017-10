Abertas as inscrições para ocupação do Cine-Theatro Central em novembro e dezembro de 2017

Está aberto o edital para ocupação do Cine-Theatro Central no período que vai de 1º de novembro a 31 de dezembro de 2017. A seleção de propostas prevê o preenchimento, em até 20 datas, para agendamentos de Demanda Espontânea, sendo que os proponentes poderão inscrever até cinco propostas.



Serão selecionados espetáculos de teatro, dança e música, e eventos de conferências, palestras, formaturas e afins, que contribuam com a disseminação cultural e estimulem produções e espetáculos de qualidade na cidade.



A abertura de um novo edital viabiliza a manutenção do funcionamento contínuo do Cine-Theatro Central. As datas limite foram estipuladas em função do prazo do Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Corpo de Bombeiros no dia 27 de setembro.



A proposta de ocupação do espaço via edital tem a finalidade de dar transparência ao processo e tornar democrático o acesso de produtores e artistas ao mais antigo teatro da cidade.

INSCRIÇÕES



Poderão se inscrever pessoas jurídicas (produtores teatrais, associações de classe, entidades, grupos de artistas em teatro, entre outros) e pessoas físicas (junto a documentação que comprove o mínimo de três anos de experiência nas atividades previstas).



Os documentos previstos no edital deverão ser entregues em envelope único e lacrado ou enviados pelos correios (exclusivamente por sedex) até a data limite de inscrição, devidamente registrados.



As inscrições serão realizadas na sede do Cine-Theatro Central, de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

CRITÉRIOS



Os projetos inscritos passarão por um processo de triagem, em que será verificada a apresentação de informações e documentação necessária. Posteriormente caberá ao Conselho Diretor do Cine-Theatro Central julgar as propostas apresentadas.



Os critérios para a seleção serão: mérito, exequibilidade, relevância cultural e diversidade, cada um deles podendo ser avaliado de 0 a 25 pontos.

RESULTADO



Os resultados da seleção serão divulgados na imprensa local, no Diário Oficial da União e nos sites www.ufjf.br/procult e www.theatrocentral.com.br para conhecimento amplo, de acordo com as aprovações das propostas. O prazo da divulgação de resultados finais vai de 6 de outubro a 27 de novembro de 2017.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (32) 3231-4051 ou pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

OCUPAÇÃO CINE-THEATRO CENTRAL

Inscrições: de 03/10/2017 a 20/11/2017

Presenciais: de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h, no Cine-Theatro Central (Praça João Pessoa, s/n – Centro – Juiz de Fora, MG)

Resultado: de 06/10/2017 a 20/11/2017

Recurso: de 06/10/2017 a 20/11/2017

Resultado Final: de 06/10/2017 a 27/11/2017

