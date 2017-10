Vendedor deverá ser criativo para vender mais no Dia das Crianças

Neste ano, o comerciante terá que ser criativo e oferecer produtos em que o consumidor consiga pagar à vista. É o que afirma o presidente do Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF), Emerson Beloti, sobre as vendas para o Dia das Crianças, logo após a realização de uma pesquisa de intenção de compra para a data, que revelou que mais de 60% dos entrevistados escolherão o dinheiro como forma de pagamento do presente da criançada.



“O levantamento aponta isso. O vendedor deverá colocar em suas vitrines produtos com preços atrativos. Pelo apelo da data, o comércio espera resultados positivos sobre as vendas. Evidentemente que os empresários ainda estão com os pés no chão, até mesmo pelas dificuldades relativas às negociações que eles enfrentam. Mas estão confiantes em reverter o cenário”, explica Beloti.



O balanço do Sindicomércio-JF também mostra que 33,18% das pessoas ouvidas pretendem gastar até R$50 com presentes. Já 27,57% contaram que gastarão entre R$50,01 e R$100, e 13,08% disseram que desembolsarão mais de R$200 para presentear a garotada.



Leonardo Maia Coelho é proprietário da loja Shopping dos Clubes, localizada na Rua Halfeld. Ele revela que aguarda ansiosamente pelo aumento das vendas no Dia das Crianças. “Por enquanto, o movimento está bem devagar, mas esperamos que seja melhor que no ano passado. Acreditamos que já neste fim de semana os negócios melhorem”, comenta.



Para o dono do Armarinho Domith, situado na Rua Oscar Vidal, a meta é vender o mesmo que o ano passado. Ele aposta na manutenção dos preços para convencer a clientela. “Sempre esperamos o melhor, mas não temos como fugir da realidade. Nossa expectativa é vender a mesma quantidade de 2016, que estaremos satisfeitos. Trabalhamos com uma linha de brinquedos diferenciada, com bons preços, que não foram alterados com relação ao ano passado. Vale ressaltar que os produtos novos que chegaram também não sofreram aumento nos preços. Esta é a nossa proposta para captar a atenção do consumidor”, reforça Luis Felipe Domith.



A opção de presente mais citada durante a pesquisa do Sindicomércio foi o brinquedo, escolha de 47,20% dos entrevistados. A segunda escolha, por 31,78% dos interrogados, foram as roupas. Em seguida, vieram os eletrônicos, opção de 6,07% daqueles que participaram da pesquisa.



A loja Shopping dos Clubes comercializa produtos a partir de R$9,90. Camisas, shorts, vestidos, linha da torcida baby e acessórios esportivos são algumas das ofertas para a data. Além disso, neste ano, a grande novidade, considerada o “carro chefe” para o dia, são os chinelos infantis retrô, que fazem alusão às conquistas históricas dos clubes de futebol. “Estamos apostando em produtos novos e nas promoções. Costumamos elaborar kits promocionais, oferecer descontos em compras no dinheiro, mais opções de parcelamento, tudo para atrair os clientes”, destaca Coelho.



Também no levantamento do sindicato, mais de 45% dos 214 entrevistados disseram levar em consideração o preço para escolher os lugares para comprar os presentes, e quase 53% relataram que os descontos progressivos são um atrativo a mais na hora das compras.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO



O comércio poderá funcionar de 8h às 18h neste sábado, dia 7 de outubro, data que antecede o Dia das Crianças, comemorado na quinta-feira, 12.