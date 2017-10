MAPRO recebe projeto de incentivo à leitura

Com o objetivo de despertar nas crianças o hábito da leitura, o projeto “Ler faz Crescer” chega ao Parque do Museu Mariano Procópio no sábado, 7, às 10h. Promovida pela Fundação Museu Mariano Procópio, em parceria com a jornalista Denise Zaghetto, a ação levará atividades de contação de histórias para os jardins da instituição. A primeira temporada do projeto contará com três edições, sendo um encontro por mês.



Denise elaborou a iniciativa em 2011. “O projeto ‘Ler faz Crescer’ começou a ser rascunhado quando percebi, ao longo da vida, que o brasileiro não lê. E se não lê, não escreve bem, não fala corretamente sua língua.”, contou. Desde as primeiras edições, o projeto passou por vários bairros da cidade de Juiz de Fora, sempre levando contadores de histórias e distribuindo milhares de kits de leitura.



Para as edições de 2017, o projeto traz a novidade de ter o Museu Mariano Procópio como ponto fixo para apresentações, além da Caravana “Ler faz Crescer”, que visitará algumas comunidades de Juiz de Fora. Nas atividades, os contadores de histórias serão acompanhados por figuras da Academia Juiz-Forana de Letras. Durante os encontros serão distribuídos alguns kits com livros e uma cartilha que apresenta a importância do hábito da leitura. A participação no projeto é gratuita.



O Parque do Museu Mariano Procópio está localizado na Rua Mariano Procópio, nº1.100.

Fonte: Assessoria