Santa Casa oferta 27 vagas para Residência Médica

A Santa Casa de Juiz de Fora, certificada pelos ministérios da Saúde e Educação como Hospital de Ensino, oferta 27 vagas para o programa de Residência Médica, sendo duas para Anestesiologia, quatro para Cirurgia Geral, cinco para Clínica Médica, duas para Obstetrícia e Ginecologia, duas para Ortopedia e Traumatologia e cinco para Pediatria. Estas especialidades possuem programa com entrada direta para graduação em Medicina até 28/02/2018.



Ainda são ofertadas vagas em mais quatro especialidades com pré-requisito de Conclusão de Residência em Clínica Médica e Pediatria credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica até 28/02/2018. São elas: duas para Cardiologia, uma para Endocrinologia e Metabologia, duas para Nefrologia e duas para Neonatologia.

TRADIÇÃO E QUALIDADE



A Santa Casa é o maior hospital da região, com mais de 500 leitos e 163 anos de tradição, desde 1968 oferece residência médica com profissionais médicos qualificados, equipamentos de última geração, salas com estrutura para as aulas, biblioteca atualizada, alojamento para médicos residentes e ambulatório específico para cada área.



A certificação pelo Ministério da Saúde e Educação como Hospital de Ensino leva em conta a qualidade na assistência, ensino e pesquisa da instituição. A residência médica é credenciada pelo MEC, com projeto pedagógico específico, carga horária mínima de 60 horas e coordenação criteriosa da Comissão de Residência Médica.



Os residentes da Santa Casa têm à disposição um novo ambulatório de especialidades, nova endoscopia, UPI de transplantes, uma das hemodinâmicas mais modernas do país; unidade coronariana completa, CTI cirúrgico, UTI pediátrica e 15 salas de cirurgia.

PROCESSO SELETIVO



Para participar do processo seletivo é preciso se inscrever no período de 9 a 19 de outubro de 2017, de 8h as 18h, através do endereço www.aremg.org.br, no link "Processo Seletivo". Antes de iniciar a inscrição o candidato deverá providenciar cópia do documento de identificação com foto, digitalizada frente e verso. O edital completo pode ser conferido no site da Santa Casa.



Outras informações podem ser obtidas com a Direção de Ensino do hospital, na Avenida Barão do Rio Branco, nº3.353, Centro, ou pelos telefones (32) 3229-2348 e (32) 3229-2349.

Fonte: Assessoria