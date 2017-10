Corpo de jovem é encontrado na BR-267

Deu entrada no Instituto Médico-Legal (IML) de Juiz de Fora, nesta quarta-feira, 4, sem identificação, o corpo de um homem de aproximadamente 22 anos. O jovem é de cor parda, tem 1m70 de altura, é magro, sem tatuagem e possui uma cicatriz no braço esquerdo. Ele usava uma blusa de frio azul com o desenho de pássaros nas costas, calça e um relógio digital camuflado.



Segundo informações da Polícia Civil (PC), o corpo teria sido encontrado na Estrada para Sarandira,BR- 267, com marcas de tiro.



Quem tiver informações, pode entrar em contato com o IML, que funciona na Rua Carolina Coelho, nº56, bairro Granbery, ou pelo telefone (32) 3229-5891.