Trabalhadores e estudantes protestam contra aumento da tarifa de ônibus

Trabalhadores e estudantes se reuniram em frente à Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF), no Parque Halfeld em ato contra o aumento da tarifa do transporte coletivo. Representantes da classe trabalhadora e estudantil tiveram a oportunidade de se posicionar perante os demais manifestantes. Eles pontuaram que ao realizar o reajuste o poder Executivo municipal não levou em conta os impactos sociais do aumento da passagem.



Aos gritos contra o prefeito, o consórcio de transporte público e o reajuste, os manifestantes pararam o trânsito da Avenida Rio Branco e seguiram em direção a Praça Antônio Carlos. A nova tarifa, R$3,10, entra em vigor no próximo domingo, 8.