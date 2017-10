PC apresenta dupla suspeita de roubos a marmoraria e depósito de gás na zona Norte

A Polícia Civil (PC), através da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos (DERR), apresentou dois homens, de 19 e 47 anos, respectivamente, suspeitos de assaltos nos bairros São Dimas e Cidade do Sol, zona Norte da cidade. Os crimes ocorreram nos dias 1° e 2 de setembro.



Conforme as informações do Titular da DERR, o delegado Rafael Gomes, na primeira ocasião, eles invadiram uma marmoraria armados e, após agredir a vítima, de 64 anos, fugiram com uma quantia em dinheiro, não revelada pelo ocupante do estabelecimento. No dia seguinte, eles tentaram roubar um depósito de gás e foram presos em flagrante. “No crime da marmoraria, a vítima teria esboçado uma reação, momento em que foi atingida com uma coronhada na cabeça e caiu no chão. Ela recebeu socos, pontapés e chegou a ser internada devido à gravidade das lesões. Após capturá-los, instauramos inquérito, pegamos as imagens da câmera de segurança e identificamos a autoria dos dois delitos”, explica o delegado.



Desde então, a dupla está presa no Ceresp e só foi reconhecida pelo homem de 64 anos na manhã dessa terça-feira. Ainda segundo o delegado, o suspeito de 47 anos possui mais de 30 registros de antecedentes criminais, na sua maioria, relacionados a roubos, enquanto o jovem não possui passagem pela polícia. “Ele começou em 1994. É um infrator dedicado à prática de roubos. Vamos relatar o inquérito policial e eles serão indiciados pelo crime de roubo exasperado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo”, reforça Gomes.