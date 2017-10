Segunda etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica acontece neste sábado

A Prefeitura de Juiz de Fora realiza neste sábado, 7, das 7h às 17h, a segunda etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos, em área urbana. Este segundo momento é destinado ao reforço da dose nos animais que foram vacinados pela primeira vez este ano, durante a primeira etapa da campanha, e também para aqueles que ainda não foram imunizados.



Nesta fase, a campanha ocorre de forma regionalizada, portanto nem todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e postos centrais funcionarão. Serão disponibilizados 36 postos de atendimento.



A vacina não apresenta contraindicação e é recomendada para cães e gatos a partir de três meses de idade. A raiva é uma doença causada por um vírus que ataca o sistema nervoso central. Transmitida em seres humanos e animais, pode levar a óbito após curto período de evolução. Em Juiz de Fora, desde 1998 não há registro da doença entre caninos e felinos.

PRIMEIRA ETAPA IMUNIZA CERCA DE 70% DOS ANIMAIS



Na primeira etapa da Campanha, realizada no dia 2 de setembro, cerca de 70% dos animais receberam as doses. Foram 53.202 cães e 7.480 gatos que passaram pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de escolas e postos volantes montados em espaços públicos. O resultado superou a vacinação do último ano, quando 52 mil cães e gatos receberam as doses.

Confira aqui a relação de postos de vacinação.

