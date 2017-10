Critt UFJF oferece cursos gratuitos na 3ª Semana Qualifique-se

Com o objetivo de capacitar gratuitamente a comunidade acadêmica e externa, o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) realiza, entre os dias 16 e 20 de outubro, a 3ª Semana Qualifique-se. Serão oferecidos 14 cursos gratuitos nas áreas de gestão, finanças, empreendedorismo, programação, comunicação e marketing.



A Semana Qualifique-se é um momento em que os profissionais do Critt de diversas áreas disponibilizam o seu conhecimento. Além disso, o evento permite que o público conheça melhor portfólio, serviços e oportunidades do Centro. “Esta terceira edição preocupou-se em apresentar novas temáticas, com uma abordagem mais prática, possibilitando uma aplicação imediata por parte dos participantes”, explica a responsável pelo Setor de Gestão de Pessoas e Treinamento, Débora Lipp.

INSCRIÇÕES



A lista dos cursos pode ser conferida no site do Centro. As inscrições estarão abertas até que todas as vagas sejam preenchidas. Vale lembrar que a inscrição não é única, ou seja, para cada curso que uma pessoa deseja participar é necessária uma nova inscrição.

Por fim, o Critt pede que os participantes apresentem o comprovante de inscrição que é gerado pelo Sympla e doem 1kg de alimento não perecível para cada curso que pretendem participar, a fim de validar a inscrição. Os itens arrecadados serão doados para uma instituição, ainda a ser escolhida.

Mais informações pelo telefone (32) 2102-3435 - Ramal 209 (Setor de Gestão de Pessoas e Treinamento do Critt UFJF).

Fonte: Assessoria