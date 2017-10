Idoso é preso por estupro de vulnerável em Juiz de Fora

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apresentou, em Juiz de Fora, na tarde desta terça-feira, 3, um homem de 68 anos, suspeito de estupro de vulnerável. Ele foi preso pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), na segunda-feira, 2, no bairro Santa Rita, zona Leste, em virtude de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça a pedido da delegada Ione Maria Moreira Dias Barbosa.



Segundo a autoridade policial, no início do ano, uma mulher de 58 anos compareceu até a Delegacia com a vítima, uma menina de nove anos, que está sob sua tutela, relatando que a criança estaria sofrendo abuso sexual por parte de seu ex-companheiro. O homem estaria sob seus cuidados há aproximadamente seis anos, pois se encontrava doente. A vítima também teria contado para a nora da mulher que o suspeito estaria a ameaçando de morte.



De acordo com a delegada, na época, foi instaurado inquérito policial e enviado à Justiça, no entanto, o homem continuou com os abusos. “E ficou mais agressivo com a denúncia à Polícia, passando a agredi-la ainda mais e ainda ameaçava a família”, contou. Ainda segundo ela, ele estava com a saúde debilitada e fazendo tratamento de diabetes e tuberculose. “O que não foi suficiente para impedi-lo de continuar a conduta delitiva de abuso. Sendo que há informações de que o mesmo se recusava a realizar o tratamento da tuberculose para fins de contaminar a criança e sua ex-esposa”, informou.



Após investigações, foi possível prender o suspeito. Ele vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva por ter abusado da menor por várias vezes e por lesão corporal em continuidade delitiva. “Porque tentou enforcá-la por diversas vezes, além de agredi-la também por diversas vezes”, explicou a delegada. Ele também responderá por ameaça, pois estaria ameaçando familiares, caso fosse preso.



O investigado foi encaminhado ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Juiz de Fora, onde se encontra à disposição da Justiça.

Fonte: Assessoria