JF Sabor chega a sua 17ª edição

O evento gastronômico mais movimentado de Juiz de Fora e região completa 17 edições ininterruptas e promete superar todas as anteriores com um tema que agrada em cheio: cervejas. É isso mesmo, os chefs aceitaram o desafio de harmonizar seus pratos elaborados especialmente para o festival com a bebida apreciadíssima na cidade, ou com os demais ingredientes da receita.



Com 30 casas participantes, essa edição terá duração de mais de um mês - de 3 de outubro a 11 de novembro -, tem caráter competitivo e traz mais uma vez uma série de eventos paralelos e oficinas que agregam conhecimento e novas experiências ao evento.



Há, ainda, o tradicional Deguste JF, que proporciona a oportunidade de experimentar muitos sabores. Como de costume, o Deguste oferece miniporções dos pratos e sobremesas inscritos no festival a preços promocionais. O Deguste acontecerá no dia 4 de novembro, também no Shopping Jardim Norte.



Segundo a presidente da Abrasel, Carla Simone Pires da Silva, “um evento com mais de 17 anos de tradição e sucesso como o JF Sabor já se consolidou na região e busca inovar com um tema tão em alta na cidade para surpreender e oferecer cada vez mais experiências especiais a esse público juiz-forano que prestigia em peso o evento”.



O lançamento do JF Sabor 2017 foi realizado na praça de eventos do Jardim Norte, na tarde desta terça-feira, 3, com degustação de Cerveja Antuérpia e coletiva de imprensa.

O JF SABOR



É o maior festival de gastronomia da Zona da Mata, com 17 anos de tradição, que divulga a cultura gastronômica e incrementa a frequência e faturamento nas casas participantes. É um evento tradicional de Juiz de Fora, sempre com recorde de público e estimulando a economia da cidade.

Fonte: Assessoria