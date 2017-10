Idosos e instituições titulares do Câmara Sênior são empossados

Os integrantes do Câmara Sênior foram empossados na tarde dessa segunda-feira, 2, no plenário da Câmara Municipal. A data escolhida foi em referência ao Dia Internacional dos Idosos, comemorado nesse domingo, 1º de outubro.



O Câmara Sênior é composta por 20 pessoas acima de 60 anos e cinco instituições que trabalham com pessoas idosas no município. Além dos titulares, cinco pessoas e duas instituições são suplentes. A definição dos integrantes e das instituições foi realizada por meio de um sorteio que ocorreu no dia 31 de agosto no plenário da Casa.



“O objetivo da Câmara Sênior é fazer com que a pessoa idosa possa participar das políticas públicas e projetos sociais da cidade. É fazer a voz da pessoa idosa seja ouvida e considerada”, ressaltou a vereadora e presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Idosos, Ana Rossignoli (Ana do Padre Frederico - PMDB).



Segundo a parlamentar, o projeto pode ser considerado uma extensão da Comissão, porém com representantes da sociedade civil. “É uma extensão da Comissão com direito a vez, voz e voto”, frisou Ana.



A partir das reuniões, ideias discutidas entre os integrantes podem ser enviadas ao Poder Legislativo e Executivo. “Vamos discutir temas de interesse da pessoa idosa. Esses temas podem virar projetos de lei, requerimentos e resoluções, caso estejam dentro da legalidade e constitucionalidade”, explicou.

INTEGRANTES

As cinco instituições sorteadas foram a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos; Amac/Centro de Convivência do Idoso; Ordem dos Advogados do Brasil - subseção Juiz de Fora (OAB/JF); Espaço Bem-Estar Saúde Integrada e Lar do Idoso Luiza de Marillac.



Para Antonio José Amaral, representante da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o projeto é muito importante, porém sua eficiência vai depender dos integrantes. “Precisamos levar a sério o trabalho, pois é uma oportunidade de mostrar as necessidades das pessoas idosas e criar projetos voltados para esta comunidade”, afirmou Amaral. “Além de preservar os direitos já conquistados, podemos conseguir outros benefícios”, completou.



Amaral destacou a maior prioridade é na área da saúde. “A lei já dá preferência ao idoso, porém, no caso da saúde, a preferência depende do estado do paciente e não a idade. Por isso, acho que podemos conquistar algo semelhante o que é feito com as crianças e ter preferência também”, exemplificou.



Já Joaquim Lourenço dos Reis, de 64 anos e integrante titular do projeto, fazer parte do Câmara Sênior é uma oportunidade de compartilhar experiências. “Além do aprendizado, poderei dar as minhas ideias e dividir minhas experiências, afirmou Reis.

CAPACITAÇÃO

Nos dias 5, 6, 9 e 10 de outubro, os integrantes do Câmara Sênior irão passar por uma capacitação feita pelo Centro de Atenção ao Cidadão (CAC), com a finalidade de prepará-los sobre temas relativos à cidadania, democracia e participação política, além de conhecer o processo legislativo municipal e a atuação dos poderes Legislativo e Executivo.