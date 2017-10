PM registra queda de 44% no número de assaltos a comércio

O levantamento divulgado pela Polícia Militar (PM) na tarde dessa segunda-feira, 2, mostra redução de quase 44% no número de roubos a estabelecimentos comerciais em relação aos oito primeiros meses do ano passado. Em 2016, foram registrados 205 assaltos, enquanto que, neste ano, o número chega a 115 ocorrências.

Conforme o assessor de comunicação da 4ª Região da PM, major Marcellus Machado, a redução dos números está associada ao bom relacionamento com a comunidade juiz-forana e com o trabalho efetivo da polícia por toda cidade. “A polícia tem trabalhado nos lugares onde a estática comprova incidência nos crimes, identificando os criminosos contumazes e realizando ações repressivas qualificadas. Além disso, estamos implementando medidas preventivas, em que nos reunimos com os vendedores, criando as redes de comerciantes protegidos, algo que se tornou frequente nos locais com grande número de comércios e que tem ajudado à polícia a reduzir a criminalidade e promover a sensação de segurança”, explica.

Segundo o major, alguns procedimentos simples, que podem ser adotados do início ao fim do expediente, contribuem para evitar os assaltos. “Todas as vezes que chegar ao estabelecimento e perceber alguma movimentação suspeita, o comerciante não deve abrir o local e precisa comunicar à polícia sobre o indivíduo. As portas devem estar totalmente abertas ou totalmente fechadas. Geralmente, as pessoas costumam deixá-las entreabertas, hábito não recomendável, pois dificulta a visibilidade e faz com que não saibamos o que está ocorrendo no local e se existe alguma ação criminosa acontecendo”, afirma Machado acrescentando que, caso o lojista tenha necessidade de mexer em alguma prateleira, estoque ou caixa, ele deve fechar totalmente a porta para manter a segurança.

A instalação de mecanismos de segurança, como alarmes, sistema de monitoramento também são importantes. “É interessante que o local tenha boa iluminação, principalmente, nos locais de maior deslocamento de pessoas. O caixa deve ficar visível, de forma que o comerciante possa acompanhar a movimentação na loja, para isso, utilizar-se de um sistema de vigilância pode ser alternativa. O dinheiro acumulado não deve ser mantido na loja, e na hora de se deslocar com o montante para depositar ou outro fim, essa movimentação deve ser discreta, em horários e trajetos diferentes”, orienta o assessor da PM. “Na presença de um assalto é importante manter a calma, anotar as características do criminoso e de imediato ligar para o 190”, finaliza.