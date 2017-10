ASCOMCER promove atividades em homenagem ao “Outubro Rosa”

No mês em que se homenageia o “Outubro Rosa”, movimento internacional voltado para a conscientização e prevenção do câncer de mama através do diagnóstico precoce, a fachada da Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer (ASCOMCER) recebeu iluminação especial. Até o fim do mês, a parte frontal do hospital ficará rosa, simbolizando a luta contra a doença. Além disso, uma série de atividades voltadas para a causa será realizada durante o período.

“O principal é mostrar a importância da prevenção da doença. Quanto mais cedo ela é diagnosticada, maiores são as chances de cura. A ASCOMCER tenta mobilizar a população através das ações, trazendo à tona a ideia de que os exames devem ser realizados todos os anos, não só no Outubro Rosa. Essa é a preocupação que as mulheres, que são as mais atingidas pela doença, devem ter”, reforça a assessora de comunicação da entidade, Sara Tellado.

Na agenda de atividades da instituição, está a mamografia. A campanha atende gratuitamente mulheres de 50 a 69 anos, que precisam comparecer no hospital com documento de identificação e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). As que estiverem fora desta faixa etária podem realizar o exame particular por apenas R$60. Não é necessária a solicitação médica. Os agendamentos estão sendo feitos através do telefone 3236-2678 ou 3311-4026.

Durante alguns dias do mês a instituição também disponibilizará o seu “ASCOMÓVEL” para realização de exames clínicos de mama e de preventivo em frente ao Hospital. No dia 17 de outubro, na parte da tarde, o ônibus rosa estará no estacionamento do Hiper Bretas (Rua Roberto de Barros, 241 – Centro) para realizar os mesmos exames.

O maior destaque é a quinta edição da “Corrida Solidária da ASCOMCER” no dia 22 de outubro, às 8h, na UFJF. As inscrições ficarão abertas até o dia 14 de outubro. O valor da taxa até o dia 7 de outubro é de R$50. Logo após, o valor passa para R$60 até o prazo final, com direito a camisa personalizada. Os recursos captados serão revertidos em melhorias, tratamento e medicação para os pacientes.

A programação conta, ainda, com palestras sobre a temática da prevenção ao câncer, com participação de profissionais de saúde. No dia 27 de outubro, às 10h, no Museu Mariano Procópio, acontecerá uma exposição de fotos do Grupo “Vitoriosas da ASCOMCER”, composto por pacientes em tratamento ou controle do câncer de mama. No dia 31 de outubro, haverá uma passeata de encerramento do evento para distribuição de panfletos informativos, com concentração às 14h no Parque Halfeld.

Confira a agenda de atividades completa:

3/10 (terça)

- 8h às 9h30 (auditório) – Palestra aos pacientes “Saúde Emocional no tratamento Oncológico” (palestrantes: psicóloga Fernanda Ciribelli e Andressa Reis, aluna da UFJF)

4/10 (quarta)

- 8h às 12h (auditório) – Sessão de maquiagem com profissionais da Rhema Estética para pacientes, acompanhantes e funcionárias

7/10 (sábado)

9h (auditório) – Projeto Fênix (oficina com lenços doados, oficina de maquiagem, oficina de origamis, música e dança)

9/10 (segunda)

13h às 17h – ASCOMÓVEL disponível em frente ao Hospital para atendimento móvel (realização de exames clínicos de mama e exames de preventivo)

10/10 (terça)

- 8h às 9h30 (auditório) – Palestra aos pacientes “Câncer de Mama: Estudo e Prevenção” (Dra Aline Franco) + Leitura do Poema “Outubro Rosa” (Autora Alice Gervason)

- 15h30 (visita aos leitos) – Projeto Visita Musical Acolhedora da Polícia Militar

17/10 (terça)

- 8h às 9h (auditório) – Apresentação Coral ASCOMCERT + Projeto Aninha e Matheus

- 9h às 12h (auditório) – Sessão de design de sobrancelha e massagem para pacientes, acompanhantes e funcionárias (realizado pela professora Giselle Mauler, esteticista e fisioterapeuta dermatofuncional)

- 13h às 17h (estacionamento do Hiper Bretas) – ASCOMÓVEL disponível em frente ao Hospital para atendimento móvel (realização de exames clínicos de mama e exames de preventivo no centro

23/10 (segunda)

- 13h às 17h – ASCOMÓVEL disponível para atendimento móvel (realização de exames clínicos de mama e exames de preventivo)

24/10 (terça)

- 8h às 8h45 (auditório) – Palestra aos pacientes “Manutenção da saúde” (palestrante Luís Claudio Coelho, especialista em emagrecimento, Nutrição e exercícios)

- 8h45 às 9h30 (auditório) – Palestra aos pacientes “A maquiagem de sobrancelhas como aliada da beleza durante o tratamento oncológico” (palestrante Mariana Cortezi, esteticista e micropigmentadora da Innovar Estética)

27/10 (sexta)

- 14h (Parque do Museu Mariano Procópio) - Exposição de fotos do Grupo Vitoriosas da ASCOMCER, pacientes em tratamento ou controle do câncer de mama

26 a 28/10 (quinta, sexta e sábado)

- 1º Simpósio Multiprofissional da SUPREMA em Transplante de Medula Óssea / 4ª Jornada Onco-Hematológica da ABRALE, nos dias 26, 27 e 28 de outubro, no anfiteatro da SUPREMA. Informações: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

31/10 (terça)

- 8h às 8h45 (auditório) – Palestra aos pacientes “Alimentação Saudável” (palestrante Tânia Bicalho, nutricionista de Belo Horizonte)

- 8h45 às 9h30 (auditório) – Palestra aos pacientes “A Massoterapia aplicada a pacientes oncológicos” (palestrante Júlio Mendonça, Massoterapeuta e Fisioterapeuta da Innovar Estética)

- 14h (leitos) – Oficina de Contação de Histórias (Projeto Voluntário interno)

- 14h às 17h (Parque Halfeld) – Fechamento do Outubro Rosa: Passeata Outubro Rosa no Parque Halfeld para distribuição de materiais informativos / ASCOMÓVEL disponível para atendimento móvel (realização de exames clínicos de mama e exames de preventivo)