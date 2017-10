Começa prazo de renovação do cartão de ônibus para pessoa com deficiência

Começou nesta segunda-feira, 2, a renovação do cartão de ônibus que dá direito a gratuidade no transporte urbano às pessoas com deficiência (PCD), impossibilitadas de passarem na roleta. A Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através do Departamento de Políticas para a Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos (DPCDH), realiza a ação, que vai até 20 de dezembro, e é obrigatória, para utilização do benefício em 2018. O beneficiário, ou responsável, deve apresentar os originais do documento de identidade com foto, comprovantes de residência e renda atualizados. Pacientes com doenças renais, oncológicas e ostomizados deverão também levar os respectivos atestados, padronizados pelo DPCDH.



Atualmente, 2.635 pessoas cadastradas utilizam o cartão. De acordo com o assistente administrativo, Paulo Carneiro, são atendidas 60 pessoas por dia para renovação, que tem como objetivo o controle e a atualização do cadastro: "O cartão PCD atende às pessoas com deficiência, além dos seus acompanhantes, quando necessário. É muito importante essa ação, para se ter controle de quantas pessoas ainda usam o benefício, quantas obtiveram melhora e podem passar na roleta e quantas morreram".



Quando há casos de melhora, a pessoa que utilizava o cartão PCD passa a usar o “Passe Fácil”, que também dá gratuidade nos ônibus. A renovação deste ocorre no mês do aniversário da pessoa, e é obrigatória a passagem pela roleta. Os dois benefícios são concedidos pelo DPCDH, que fica na Rua São Sebastião, nº750, Centro. Os dias de atendimento são de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Fonte: Assessoria