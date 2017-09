Prefeito sanciona reajuste e nova tarifa de ônibus entra em vigor no dia 8 de outubro

O prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira, sancionou a nova tarifa do transporte público do município. O decreto autoriza o reajuste de 12%, que eleva o preço da passagem de R$2,75 para R$3,10. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município neste sábado, 30.



No texto, o poder Executivo argumenta que “a atualização do preço da passagem é o único meio capaz de assegurar a continuidade, boa qualidade dos serviços públicos prestados aos usuários e o equilíbrio econômico-financeiro do sistema".



Também foi publicado o decreto que aumenta o valor do bilhete único de R$4,13 para R$4,65.



Os novos valores entram em vigor no dia 8 de outubro.