23º FestCoros oferece shows gratuitos por todos os cantos da cidade

O fim de semana tem programação intensa do 23º Festival Internacional de Coros de Juiz de Fora (23oFestCoros). Organizad​a​ pela Associação Artística e Cultural Coro Municipal Juiz de Fora, com apoio da PJF/Funalfa e da UFJF/Cine-Theatro Central, a ação tem como objetivo viabilizar o acesso à cultura, promover intercâmbio entre os grupos participantes e atrair turistas. O festival acontece anualmente, sempre no mês de setembro, e oferece apresentações em espaços múltiplos como teatros, igrejas e praças.​ ​Sob a direção maestro Domício Procópio, o ​evento tem programação até domingo, 1º de outubro.

Na manhã dessa sexta-feira,​29​, o prefeito Bruno Siqueira recebeu o Coro Feminino da Pontifícia Universidade Católica do Peru na sala de reuniões do Gabinete da Prefeitura. As coristas, regidas pela maestrina Isabel Salas, entoaram músicas do repertório cultural de seu país em retribuição às boas-vindas dados pelo prefeito, em nome da cidade.

Maestro Domício Procópio agradeceu a parceria da Prefeitura na realização do evento cultural e garantiu que a iniciativa já rende bons frutos. “Temos pelo menos 200 ou 300 crianças em Juiz de Fora cantando com muita qualidade nos corais. Vemos o crescimento da música coral entre os jovens, é um movimento que cresce em qualidade e quantidade”.

A maestrina Isabel Salas falou em nome das coralistas sobre como estão felizes pela receptividade dos juizforanos. “É uma alegria poder cantar aqui, trocar experiências com outros corais e aprender mais com cada um deles”.

ENCERRAMENTO

Neste sábado, 30, a programação tem início, às 9h, com o desfile de corais no Calçadão da Halfeld, contando com a presença da Banda de Música da Polícia Militar. A concentração será no Parque Halfeld. Após o cortejo, serão realizadas apresentações em lojas da área central da cidade. Às 20h, o Cine-Theatro Central sedia a “Noite de Gala”, com nove corais de Juiz de Fora, Rio de Janeiro e do Peru. A apresentação é gratuita.

Já neste domingo, 1º de outubro, o encerramento oficial do festival acontece na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, às 11h30, com o Madrigal Cruz Lopes, também com entrada franca.

:: PROGRAMAÇÃO ::

Dia 30 | Sábado

- 9h | Concentração no Parque Halfeld | Desfile dos Corais

Participação da Banda de Música da Polícia Militar

10h30 Início do Desfile dos Corais

11h Apresentação de Corais na Praça João Pessoa

11h30 Banda de Música Corporação Musical Olariense Nova Aurora na Praça João Pessoa

11h30 Madrigal Cruz Lopes no Marechal Shopping

11h30 Coral Apogeu Cant’Arte na Galeria Borges de Matos

11h30 Coro Femenino de la Pontificia Universidad Católica del Perú na Galeria Belfort Arantes

13h Coral Apogeu Cant´Arte na Galeria Constância Valadares

13h Madrigal Cruz Lopes (RJ), no Braz Shopping

16h Banda de Música Corporação Musical Olariense Nova Aurora no Shopping Zona Norte

20h Noite de Gala no Cine-Theatro Central

Corais: Coral da UFJF, Coro Femenino de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Vox Uomini, Meninas Cantoras do Colégio Santa Catarina, Coral do Colégio do Carmo, Coral Cesama, Madrigal Cruz Lopes (RJ), Coral Apogeu Cant’arte e Coro Acadêmico da UFJF

Dia 1° de outubro | Domingo

11h30 Madrigal Cruz Lopes, na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora

Fonte: Assessoria