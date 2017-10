Juiz de Fora realiza "1ª Semana de Proteção Animal”

A "1ª Semana de Proteção Animal”, que se iniciou nesse sábado, 30, com a doação de 30 animais para adoção, que foram resgatados de situações de maus tratos e abandono e estavam sob tutela temporária da Associação dos Amigos (Aban) e do Canil Municipal, seguirá até o próximo sábado, 7, com uma série de atividades, desde seminários, palestras, concursos, até exposição de arte.

O evento, promovido pela Comissão de Defesa, Controle e Proteção Animal da Câmara Municipal em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) aborda o tema "Pela harmonia entre humanos e animais" e conta com apoio da Arquidiocese local, que, neste domingo, 1° de outubro, às 11h30, realiza a bênção dos animais, na Igreja do Bairro Bom Pastor, zona Sul, logo após a "Cãominhada" (caminhada coletiva com tutores e cães), com a concentração a partir das 9h em frente ao Parcão da praça do bairro.

Nesta segunda-feira, 2, ocorre a abertura da exposição "Um Olhar Sobre os Animais", às 17h, no Shopping Jardim Norte. Com pinturas e esculturas que expõem as diferentes perspectivas relacionadas ao convívio entre seres humanos e animais, a mostra ficará exposta até o de 15 de outubro.

Conforme o vereador e também presidente da Comissão, Marlon Siqueira (PMDB), a semana faz parte do mês em que se comemora o Dia de São Francisco, padroeiro dos animais, e é dedicada à educação, conscientização e sensibilização em relação ao bem-estar e direitos dos animais. “Nossa proposta é disseminar na sociedade a conscientização, atingindo, principalmente, o público infantil, reforçando a importância do bom relacionamento entre o homem e o animal, para que a gente possa exercer a cidadania e as políticas públicas de proteção animal”, explica o parlamentar.

Siqueira reforça a importância do relacionamento homem-animal. Segundo ele, para que o assunto alcance maior proporção e mude a mentalidade da sociedade é preciso atingir o maior número de pessoas. “Temos visto que as famílias não são numerosas, elas estão evitando ter muitos filhos. Entretanto, sabemos da necessidade que o ser humano tem de transmitir o carinho, o cuidado, e o convívio saudável com o animal pode suprir essa carência. A sociedade está repleta de doenças psíquicas, como a depressão, e essa aproximação com o animal pode vir ao encontro da cura dessas enfermidades. É uma troca de energias positivas, que faz bem ao ser humano e ao animal e a sociedade precisa rever esses conceitos”, afirma.

Confira a programação

- Domingo, 1° de outubro: “Cãominhada” das 9h às 11h30, concentração Praça Bom Pastor em frente ao Parcão.

11h30: Benção dos animais, Igreja Bom Pastor.

- Segunda-feira, 2: Abertura da Exposição "Um Olhar Sobre os Animais", às 17h, Shopping Jardim Norte, 2° Piso.

- Quarta-feira, 4: Premiação do Concurso Cultural “O mundo que queremos para os animais”, 14h30, Anfiteatro da PJF, 9° andar.

19h às 21h: Ciclo de palestras “Ser humano e os outros animais- em busca da harmonia”, Plenário da Câmara Municipal.

19h às 22h: Dia de São Francisco - Missa e benção dos animais, Igrejas católicas da cidade.

- Quinta-feira, 5: Blitz de Proteção Animal, 15h às 19h, Avenida Rio Branco, em frente ao Parque Halfeld.

- Sexta-feira, 6: Educação ambiental na Câmara - contação de histórias e ações pedagógicas para escolas, 15h às 17h, Plenário da Câmara Municipal.

- Sábado, 7: Evento de adoção de animais do Canil Municipal, 10h às 14h, Parque Halfeld.