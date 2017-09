Marceneiro é preso com carteira de habilitação falsa

Uma marceneiro de 56 anos, residente em Petropólis, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Juiz de Fora, no início da tarde desta sexta-feira, 29, por apresentar uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa. A prisão aconteceu durante operação de fiscalização de ultrapassagens no km 82 da BR-267.



De acordo com informações da PRF, o motorista foi abordado pelos policiais depois de realizar uma ultrapassagem em local proibido. Após solicitar a documentação do condutor, através de consultas aos sistemas informatizados, os agentes constataram que o mesmo apresentou uma CNH com indícios de falsificação.



O motorista foi preso em flagrante e conduzido, juntamente com o documento, para a Delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora. Indagado pelos policiais, ele informou que não sabia que a CNH era falsa, mas que teria adquirido a mesma através de uma Auto Escola em Petrópolis, sem necessidade de se submeter aos exames necessários à obtenção da habilitação. Ainda segundo o marceneiro, o valor de aquisição da carteira teria sido de aproximadamente R$2000.