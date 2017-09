Igreja Católica celebra Santos Arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael

Os católicos homenageiam nesta sexta-feira, 29, os Santos Arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Para celebrar a data, as comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora preparam programações especiais, com missas e diversas atividades. “Os anjos mostram o estágio da igreja celeste, onde estão os salvos e as almas que já foram salvas, celebrando o céu e a terra. É uma data muito importante para a Igreja Católica, significa que ela não pertence somente a este mundo. A igreja possui três dimensões: a igreja peregrina, celestial, em que estamos caminhando em direção à vida eterna; a igreja padecente, que são as almas do purgatório, e a igreja triunfante, que é o povo que já foi salvo e triunfa no céu. Além disso, é uma mostra de que Deus não está de costas para este mundo e enviou os anjos para nos proteger”, explica o padre e Vigário Episcopal para a Educação, Cultura e Comunicação, Antônio Camilo de Paiva.

O QUE DIZ A IGREJA



O nome do Arcanjo Miguel possui um revelador significado em hebraico: “Quem como Deus?”. É um dos grandes príncipes do Céu e ministro de Deus. No Antigo Testamento o profeta Daniel chama São Miguel de príncipe protetor dos judeus, enquanto que, no Novo Testamento, ele é o protetor dos filhos de Deus e de sua Igreja.



Já o nome do Arcanjo Gabriel significa “Força de Deus” ou “Deus é a minha proteção”. E o Arcanjo Rafael, cujo nome significa “Deus cura” ou “Medicina de Deus”, demonstra que a sua presença, bem como a de Miguel e Gabriel, é discreta, porém, amiga e importante.

DESTAQUE



A Comunidade dos Santos Arcanjos, pertencente à Paróquia Santa Rita de Cássia, no Bairro Marumbi, zona Leste, realiza nesta sexta-feira, às 19h, a “Missa da Saúde”. São esperadas cerca de 1000 pessoas na concentração, que acontece na Rua Aleixo Martins Neto, nº329. “É uma missa de libertação, carismática, que celebra os anjos. Recomendo que as pessoas que queiram e necessitem de uma graça especial, participem, pois, estaremos juntos com os anjos e todos os santos, clamando aos céus por misericórdia”, reforça Paiva.

PROGRAMAÇÕES FESTIVAS



- Comunidade Santos Arcanjos - Marumbi (pertencente à Paróquia Santa Rita de Cássia), Rua Aleixo Martins Neto, nº329 - Marumbi.

15h – Abertura da igreja para veneração das imagens dos Arcanjos e Terço da Misericórdia

19h – Missa da Saúde

- Capela Santuário São Miguel e Almas - Graminha (pertencente à Paróquia Santa Luzia), Estrada Joaquim Vicente Guedes, s/nº - Bairro Graminha.

19h30 - Carreata saindo da Matriz Santa Luzia em direção à capela, onde haverá missa solene.

- Paróquia Nossa Senhora da Glória - Morro da Glória, Av. dos Andradas, nº855 - Morro da Glória.

19h - Missa em honra aos arcanjos e anjos da guarda na Igreja da Glória.

Dia 30 de setembro - Sábado

22h às 6h - Vigília dos arcanjos na Igreja da Glória