Tarifa de ônibus poderá aumentar em Juiz de Fora

A tarifa de ônibus em Juiz de Fora poderá ficar mais cara a partir do ano que vem. As discussões sobre a questão serão apresentadas durante uma audiência pública que ocorrerá na manhã da sexta-feira, 29, às 9h no plenário da Câmara. Atendendo solicitação do Secretário de Governo, José Sóter de Figueirôa Neto, em cumprimento à Lei nº 11.755, de 2009.

Na ocasião, o Secretário de Transporte e Trânsito, Rodrigo Tortoriello, apresentará a planilha de cálculo tarifário do Sistema de Transporte Coletivo Urbano no Município de Juiz de Fora.

A tarifa de ônibus atual é de R$2,75.