Settra disponibiliza ferramenta para consulta de situação de vans escolares

A Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) disponibilizou, na terça-feira, 26, uma nova ferramenta para auxiliar os pais na hora de contratar transporte escolar para os filhos. A listagem dos veículos regularizados com o poder público, bem como o local e o horário atendidos por eles, está disponível no site da Prefeitura e pode ser acessada no endereço www.pjf.mg.gov.br/transporte-escolar.



“A ferramenta possui dois objetivos. Ela vai auxiliar os pais que precisam contratar o serviço pela primeira vez a descobrir qual profissional atende a escola do filho. O segundo é que mostra a lista de motoristas que estão autorizados pela Settra a prestar esse serviço”, explicou a gerente do Departamento de Transporte Público, Andrea Júlia Gonzalez Santos.



De acordo com a Settra, atualmente, cerca de 285 veículos possuem o Cartão de Identificação Veicular (CIV) regularizado. O serviço, anualmente, passa por vistoria feita pela pasta. “É importante para as pessoas que vão contratar saberem os permissionários que atendem à legislação municipal, que entregaram todos os documentos necessários, como CNH (Carteira Nacional de Habilitação), atestados de antecedentes criminais, entre outros”, ressaltou Andrea.



Durante a inspeção, são verificados itens como programação visual, estado da lataria, pneus, sistema de direção, escapamento, amortecedores, sistema elétrico e equipamentos obrigatórios, como extintor, triângulo, cinto de segurança, limitador de janela, entre outros. A análise das condições internas do veículo inclui elementos como trava de segurança na porta, estofamento, limpeza, condição e existência de lixeira e tacógrafo, que deve estar lacrado.



“Hoje, todas as informações importantes estão disponíveis para os pais”, afirmou a gerente do Departamento de Transporte Público. “Os responsáveis podem utilizar o aplicativo [disponível desde março deste ano] para acompanhar o trajeto do veículo. Este dispositivo é exigido por lei”, aconselhou.



Andrea ressaltou a importância da denúncia dos veículos que estejam efetuando o transporte de forma irregular. “Você não sabe que tipo de pessoa está dirigindo e as condições do veículo. Pode estar contratando um serviço que não oferece a segurança necessária e você está lidando com o seu bem mais precioso”, frisou.



As denúncias podem ser feitas pelo telefone 3690-8218 ou pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . É importante informar horário, dia e placa do veículo. “Esse tipo de serviço configura como transporte clandestino. Nós temos uma equipe que vai averiguar a informação”, informou Andrea.

EXPERIÊNCIA



Para Kelli Campos, moradora do bairro Cascatinha, zona Sul, este tipo de serviço facilita seu dia a dia. “Meus filhos estudam no centro da cidade e no horário de entrada e saída das escolas os ônibus estão cheios, por isso, meu marido e eu resolvemos contratar uma van, pois além da comodidade, oferece segurança aos nossos filhos”, afirmou Kelli, que é mãe de um casal de crianças de 7 e 12 anos e utiliza o serviço há cinco anos.



“Nós fizemos uma planilha e vimos que sairia mais barato eles irem de van do que eu transportá-los. A primeira coisa que eu fiz foi ir ao colégio para saber se eles tinham alguém de confiança para indicar. Eles me indicaram este motorista, que é o responsável pelo transporte da minha filha desde o início, quando ela tinha seis anos. Ele também me falou que teria equipamento para o transporte do meu filho, caso eu quisesse contratar o serviço para ele também no ano seguinte. Além disso, nos levou em casa para nos mostrar como ele dirigia e meu marido também pesquisou sobre os pontos de segurança de um transporte escolar”, esclareceu Kelli.



Sobre a nova ferramenta disponibilizada pela Settra, ela acredita que ajudará muito os pais que necessitam do serviço. “Se a escola não tivesse me indicado alguém, eu não saberia por onde começar e procurar. Por isso, acho que vai facilitar bastante”, concluiu.