Primavera deve apresentar chuvas dentro da média

Período que marca a transição entre as estações seca e chuvosa do ano, caracterizada, principalmente, pelas pancadas de chuvas que ocorrem nos fins de tarde e no início das noites. Esta é a primavera, que se iniciou na sexta-feira, 22. Segundo a meteorologia, de fato, a chuva estará presente este ano.



“As chuvas devem voltar a incidir de maneira normal e ficarão dentro da média esperada. Inclusive, neste fim de semana, já tem a perspectiva de chuva, começando de forma ocasional até o dia 15 de outubro, e, após, acontecerá com mais frequência, atingindo os pontos máximos em meados de novembro em dezembro”, explica o meteorologista Luiz Ladeia, do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Belo Horizonte.



De acordo com Ladeia, após um longo período de estiagem (em Juiz de Fora já são mais de 100 dias sem chuvas fortes), o volume das chuvas aumentará de forma gradativa até o fim do verão. Para o mês de outubro é esperado precipitação média de 112 milímetros (mm); em novembro, 191 mm; e, em dezembro, 327 mm.



Na primavera, conforme o meteorologista, o clima não é tão quente quanto no verão, e nem muito frio como no inverno. Além disso, é uma estação que apresenta muita luminosidade. “Na primeira metade, nos primeiros dias as temperaturas ficam equivalentes ao inverno, chove pouco, e, quando o verão chega, em meados de novembro, a chuva se torna contínua. Também é uma época em que a terra está mais próxima do sol e a luz solar ilumina de forma direta, ao invés de ser perpendicular, como o período do frio. O aquecimento mais acentuado é propício para o deslocamento da massa de ar frio, ocasionando no período chuvoso”, afirma Ladeia.

TEMPERATURA



A temperatura média para os próximos meses ficará em torno de 24°, com máximas podendo chegar a 32º. A umidade do ar, que tem ficado em 30% nos últimos meses, passa a subir, variando entre 40% durante a manhã e 90% à tarde. “Outubro é um mês onde as temperaturas atingem os maiores limites, fazendo com que o volume de chuvas aumente”, reforça Ladeia.



Nesta quinta-feira, 28, em Juiz de Fora, os termômetros devem oscilar entre 14° e 27°. O céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. A umidade relativa do ar fica entre 90% pela manhã e 40% durante a tarde.