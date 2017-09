Pagamento dos servidores da PJF será feito nesta sexta-feira

O pagamento mensal dos servidores da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) referente a setembro será realizado nesta sexta-feira, 29, último dia útil do mês. A medida foi possível em virtude das ações que a PJF tem adotado em busca do equilíbrio fiscal, mesmo ainda ocorrendo atraso de alguns repasses.



No início de setembro, a PJF publicou o decreto nº 13063, que adequa os prazos da Folha de Pagamento da Administração Direta do Município de Juiz de Fora dentro do cenário atual, permitindo a quitação até o quinto dia útil do mês subsequente, quando houver necessidade.



Essa medida visa à manutenção do pagamento dos salários dos servidores em dia e possibilita que estes possam se planejar em relação aos seus compromissos financeiros considerando esta nova realidade.

