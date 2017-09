Secretaria de Desenvolvimento Social alerta população sobre golpe

A Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) tem registrado em seus Centros de Referência em Assistência Social (Cras) casos de pessoas que foram abordadas em seus domicílios por desconhecidos que solicitam documentos pessoais, cartões de banco e, até mesmo, senha dos cartões, se fazendo passar por funcionários dos Cras. A alegação é de que estas pessoas teriam direito à pagamento de algum benefício.



O golpe foi registrado nesta quarta-feira, 27, no Cras-Sul Ipiranga. As providências para reforçar a orientação da população já foram tomadas. Ressaltamos que em nenhuma visita feita por funcionários dos Cras é solicitando documentos pessoais originais para serem levados para as unidades. No caso de visitas, o procedimento é apenas para ver a real situação das famílias.



O Centro de Referência em Assistência Social (Cras) é um Serviço oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS), em parceria com a Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac), visando o atendimento e acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade social, que residam em seu território de abrangência.



O CRAS tem como função principal o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, que tem por objetivo fortalecer os vínculos familiares e comunitários, buscando com suas ações priorizar a promoção da autonomia, das potencialidades e o acesso a rede socioassistencial e das demais políticas públicas.



Todo serviço de Assistência Social tem como porta de entrada os Cras. As pessoas interessadas em qualquer tipo de serviço nesta área devem realizar o Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal no Cras mais próximo de sua residência.



Através do Cadastro Único, a pessoa poderá solicitar benefícios como o Bolsa Família, e se inscrever nos diversos serviços oferecidos pela Secretaria de Assistência Social do Município.

Fonte: Assessoria