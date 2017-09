UFJF divulga resultado dos pedidos de isenção para Pism 2018

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou nessa terça-feira, dia 26, o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Programa Seletivo Misto (Pism 2018) e para o Vestibular de Música 2018. O candidato pode conferir se o pedido foi deferido ou indeferido no site da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese). Para acessar, é preciso informar o CPF e data de nascimento.

Ao todo, foram protocolados 9.045 pedidos, sendo 7.031 deferidos e 2.014 indeferidos. Do total de pedidos, 409 foram feitos por meio do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), sendo 256 deferidos. Os candidatos que informaram ter renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita e que tenham cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública totalizaram 8.116 pedidos, sendo 6.344 deferidos. Estudantes de escola privada que receberam bolsa integral protocolaram 520 pedidos, sendo 431 deferidos.

Vale ressaltar que o edital do Pism 2018 não prevê a possibilidade de recursos em caso de indeferimento do pedido. Os critérios para protocolar os pedidos de isenção estão de acordo com o Decreto n° 6.593/2008 e com a Lei n° 12.799/2013.

As inscrições para o Pism 2018 seguem abertas e podem ser feitas on-line, no site da Copese, até às 19h do dia 29 de setembro. A taxa é de R$110 e deve ser paga até às 20h do dia 29 de setembro, exclusivamente no Banco do Brasil.

PRÓXIMOS PASSOS PARA O CANDIDATO

Minha solicitação foi indeferida. O que devo fazer?

O candidato que tiver sua solicitação indeferida deve gerar, no site da Copese, a Guia de Recolhimento da União (GRU) e efetuar normalmente o pagamento da taxa, no valor de R$110, até às 20h do dia 29 de setembro. O prazo é o mesmo daqueles que não solicitaram a isenção do pagamento.

Em caso de indeferimento, posso solicitar recurso?

Não. O edital do Pism 2018 não prevê a possibilidade de recurso para o caso de indeferimento da solicitação de isenção de pagamento da inscrição.

Minha solicitação foi deferida. O que devo fazer?

O candidato que tiver sua solicitação de isenção deferida precisa verificar a emissão do comprovante definitivo de inscrição para a garantia de que sua inscrição foi efetivada. O documento estará disponível on-line, no site da Copese, a partir das 15h do dia 21 de novembro.

ATENÇÃO AO CPF

A Copese alerta para que os candidatos façam suas inscrições usando os próprios números de CPF e não os números de documentos de pais ou responsáveis. O CPF é o principal número de identificação do candidato no sistema. Dessa forma, não é permitido o cadastramento no Pism 2018 com CPF de outra pessoa que não seja o próprio candidato.

Fonte: Assessoria