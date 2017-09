Juiz de Fora recebe ações da 4ª edição do Dia do Portador de Marca-passo

Como de costume, 23 de setembro é a data em que oscardiologistas brasileiroscelebram oDia do Portador de Marca-passo e, em virtude disso, a ABEC/DECA (Associação Brasileira de Arritmia, Eletrofisiologia e Estimulação Cardíaca Artificial/Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial) vem promovendo desde a semana de 18 de setembro e até esta semana, a quarta edição da campanha nacional voltada para os portadores de marca-passo. Com oslogan “Não deixe seu coração sair do ritmo. Tome uma medida de pulso”, a campanha de utilidade pública estará presente em todos os estados brasileiros para dar continuidade ao trabalho de conscientização que vem sendo realizado nos últimos anos pela associação.

Durante a Campanha, médicos associados da ABEC/DECA e profissionais de saúde realizarão,de forma voluntária,uma série de atividades gratuitas para o público.O objetivo principal será ensinar como medir a frequência cardíacapor meio da medição de batimentos no pulso. Sem a necessidade de um equipamento específico, é possível detectar mudanças no ritmo de batidas do coração, os quais podem representar sinais de arritmias e doenças cardíacas, como por exemplo, a insuficiência cardiovascular.

Os pacientes portadores de marca-passo terão atendimento presencial para tirar dúvidas e irão receber uma cartilha disponível nos pontos de atendimento com dicas sobre cuidados pré e pós-operatórios, limitações para prática de esportes e possibilidades de interferências eletromagnéticas. Este guia ajudará os pacientes ainda a entender qual o tipo de marca-passoideal para cada diagnóstico, além de como proceder nas situações do dia-a-dia, como por exemplo, no uso de celulares e demais aparelhos eletrônicos, micro-ondas, portas giratórias de bancos, ressonância magnética, entre outros.

Em 2015, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) publicou o estudo chamado Breathe - 1º Registro de Insuficiência Cardíaca, traçando um panorama inédito da síndrome nas diversas

regiões do país. Na ocasião, o estudo constatou que 50 mil pessoas morrem todo ano no Brasil

por complicações cardíacas e100 mil novos casos são diagnosticados, anualmente.Também em 2015,o DataSUS, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (SUS), registrou 219 mil internações por insuficiência cardíaca no Brasil.

Segundo o Dr. Luiz Paulo Rangel, presidente da ABEC/DECA, o Brasil ainda vive uma situação preocupante, pois é líder no número de mortes por insuficiência cardíaca no mundo. “É importante lembrar que muitos pacientes com insuficiência cardíaca não são identificados, o que gera registros incompletos. O implante de marca-passo nas situações de frequência cardíaca reduzida, por exemplo, oferece uma melhor qualidade de vida aos pacientes, uma vez que diminui ou elimina os sintomas, como tonturas, vertigens, desmaios e cansaço", explica.

No ano passado, a campanha promovida pela ABEC/DECA esteve presente em mais de 30 cidades espalhadas por todo o país. No Brasil, atualmente, 350 mil pessoas são portadoras de marca-passo e a cada ano, em torno de 39 mil novos dispositivos são implantados pelo SUS, convênios e particulares.

DIA DO PORTADOR DE MARCA-PASSO

Data: 26 de Setembro – das 8h às 12h.

Local: Ambulatório de Arritmias Cardíacas e Marca-Passo no Hospital Universitário de Juiz de Fora

Endereço: - Rua Catulo Breviglieri, s/n - Santa Catarina.

Atividades: Distribuição de cartilhas, orientações sobre arritmia cardíaca, informações gerais sobre dispositivos marca-passos e outros dispositivos cardíacos eletrônicos. Tomada da medida de pulso e orientações de como fazer esta medida. Orientações sobre massagem cardíaca.

Sobre a ABEC/DECA

A ABEC/DECA - Associação Brasileira de Arritmia, Eletrofisiologia e Estimulação Cardíaca Artificial/Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV) - é responsável pela área de implante de marca-passos, cardioversores desfibriladores implantáveis e ressincronizadores cardíacos no Brasil. A entidade é referência do Ministério da Saúde para normatização sobre indicações para os dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. As normas e portarias que tratam sobre o credenciamento de serviços e autorização de profissionais médicos para implante desses tipos de dispositivos ou próteses, via SUS, convênios e particulares também foram criadas e desenvolvidas pelo Departamento.Para mais informações sobre a ABEC/DECA, visite o site www.deca.org.br.

