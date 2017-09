Iniciativa "Viva JF" celebra o dia mundial do turismo com tour guiado pelo Centro

No próximo dia 27, data em que se comemora o "Dia Mundial do Turismo", juiz-foranos farão uma verdadeira viagem no tempo, percorrendo as ruas centrais da cidade. Inspirado na "Open House New York" (Casa Aberta Nova York) e na "Jornada do Patrimônio de São Paulo", o tour "Viva JF" levará 50 pessoas a importantes pontos turísticos de Juiz de Fora, visando a despertar o olhar, o interesse e a aproximação com a história e preservação do patrimônio. As inscrições são gratuitas e já podem ser realizadas pelo telefone 3690-7122, ou pelo link. O tour "Viva JF" é uma iniciativa da Prefeitura de Juiz de Fora, por meio do Departamento de Incentivo ao Turismo (Ditur), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Sedettur).

Os roteiros temáticos, guiados por historiadores, turismólogos e estagiários, incluem museus, prédios, estabelecimentos e obras, e serão divididos em dois horários: das 8h30 às 11 horas e das 14h30 às 17 horas. Para cada período, 25 vagas estão disponíveis. A ação conta com o apoio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Universidade Federal de Juiz de Fora (Cine-Theatro Central/UFJF) e do Museu Ferroviário.

Para o historiador da Divisão de Patrimônio Cultural da Funalfa (Dipac), Fabrício Fernandes, o tour resgata um pouco da memória de locais importantes, que carregam grandes histórias e fazem parte do desenvolvimento da cidade. "Vamos apresentar bens tombados, como a Praça da Estação, por exemplo. O local possui quatro níveis de proteção: seus imóveis são tombados, a praça é tombada enquanto conjunto paisagístico em nível municipal e estadual, e ela faz parte do núcleo histórico do Centro de Juiz de Fora", explica.

"Juiz de Fora é uma cidade encantadora, acolhedora e cheia de história para contar. Pensando nisso, nada melhor do que comemorar o Dia Mundial do Turismo com um passeio pelo Centro com outro olhar, o olhar do conhecimento. Precisamos conhecer e amar cada vez mais a nossa cidade", destaca a gerente do Ditur, Tatyana Hauck Herdy Hill.

Confira a programação do tour "Viva JF":

Manhã

8h30 Praça da Estação

Museu Ferroviário: visita ao Museu;

09h30 Mercado Municipal

CCBM

Museu do Crédito Real

Palace

10h Cine-Theatro Central: história do teatro

10h30 Parque Halfeld – Paço Municipal

Painel + Cavalo - Portinari

11h Encerramento

Tarde

14h30 Praça da Estação

Museu Ferroviário: visita ao Museu;

15h30 Mercado Municipal

CCBM

Museu do Crédito Real

Palace

16h Cine-Theatro Central: história do teatro

16h30 Parque Halfeld – Paço Municipal

Painel + Cavalo - Portinari

17h Encerramento

Fonte: Assessoria / PJF